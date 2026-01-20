MinHacienda asegura que Emergencia Económica no afecta la canasta familiar

–El ministro de Hacienda, Germán Ávila afirmó que las medidas planteadas por la Emergencia Económica tienen el cuidado de no afectar a los sectores relacionados con la canasta familiar, ni a las comunidades que son altamente sensibles a los precios de la canasta familiar.

“Hemos excluido también los incrementos al impuesto sobre la cerveza, para considerar el valor social que tienen estos consumos», indicó el ministro al intervenir en el Consejo de Ministros televisado, que lideró este lunes el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Según el jefe de la cartera de las finanzas, “de no plantearse la implementación de esta emergencia y la recuperación de una serie de ingresos necesarios para atender derechos fundamentales estaríamos ante una situación crítica de cumplimiento de obligaciones del Estado».

Estos son los impuestos propuestos en sectores clave, planteados en el marco de la emergencia económica, con el objetivo de fortalecer las finanzas del Estado, proteger a la población y garantizar derechos fundamentales: 1?? Para proteger la industria nacional, especialmente a… pic.twitter.com/uCFKt4toV7 — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) January 20, 2026

El ministro destacó los derechos fundamentales que se busca atender con los recursos generados por la Emergencia Económica, así:

—Derecho a la salud, producto de una decisión de la Corte Constitucional, sobre la obligación de equiparar la UPC de los regímenes subsidiado y contributivo: 3,3 billones de pesos (hecho sobreviniente nuevo).

—Seguridad ciudadana: garantizar de comicios electorales de 2026 (un billón de pesos adicional) y mantener el orden público en el país (2,7 billones de pesos): total 3,7 billones de pesos.

—Financiación de la emergencia climática prorrogada, reconstrucción de Paratebueno y otros municipios afectados por el reciente sismo y la atención de afectados por inundaciones: 0,5 billones de pesos.

—Cubrir faltantes de subsidios de servicios públicos eléctricos y de gas, es especial para el Caribe colombiano: 5,1 billones de pesos.

—Pago de sentencias judiciales, que son obligaciones inapelables del Estado: 1,6 billones de pesos.

—Reparación de víctimas: 1,6 billones de pesos.

?El ministro Germán Ávila advirtió que “esta serie de derechos fundamentales estarían en riesgo de no cumplirse por parte del Estado si no accede a los recursos necesarios para atender estos compromisos».

Y puntualizó que “en estas circunstancias creemos que ha sido coherente y necesario establecer la Emergencia Económica y, en ese ese sentido, la Corte Constitucional debe comprender las complejidades de la situación fiscal del país», que “demandan recursos inmediatos que nos permitan atender esas coyunturas».

Finalmente indicó que el Gobierno nacional ha “concentrado los esfuerzos en los impuestos, primero, a las grandes fortunas, a los sectores de mayores ingresos en el país, al sector financiero y a los impuestos saludables, que son convenientes para un equilibro razonable de las necesidades de financiación, de la salud pública asociada con la financiación».