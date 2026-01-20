Fiscalía decidió no imputar cargos al director de la UNP Augusto Rodríguez por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

–La Fiscalía de Colombia retiró este lunes la solicitud de imputación por prevaricato por omisión en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que presentó pocas horas antes contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez.

En un comunicado la Fiscalía anunió que cambió su decisión de imputarlo porque la solicitud fue hecha por un fiscal de Administración Pública de Bogotá que no tenía competencia para hacerla.

«Luego de advertir la competencia integral del Grupo de Tareas Especiales creado para investigar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá retiró la solicitud de imputación por presunto prevaricato por omisión contra el director», indicó.

La Fiscalía adoptó esta medida para evitar «futuras nulidades procesales y permitir la concentración de las diligencias en el equipo especialmente asignado».

El objetivo es «fortalecer la línea investigativa por la posible desatención a los llamados de protección y de mejoras al esquema de seguridad del precandidato Uribe Turbay, así como para valorar los elementos materiales probatorios obtenidos hasta el momento, en aras de tener mayor contexto, unidad y una visión integral del caso».

Rodríguez, quien es director de la UNP desde que comenzó el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en agosto de 2022, es uno de los hombres más cercanos al mandatario y fue compañero suyo en la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19), desmovilizada en marzo de 1990.

Más temprano, la Fiscalía de Colombia dijo que presentaría cargos Rodríguez «como presunto responsable del delito de prevaricato por omisión», porque «no habría atendido los llamados de protección y de mejora del esquema de seguridad del precandidato».

La defensa de Miguel Uribe Turbay reaccionó contra la decisión de la Fiscalía de echar atrás la imputación al director de la UNP.

«Nuestra firma manifiesta su preocupación frente al retiro de la imputación previamente anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodriguez Ballesteros. Sin embargo, entendemos que se quiere preservar la prevalencia del estricto derecho para evitar nulidades futuras», señaló Victor Mosquera Marin Abogados en un comunicado.

Sin embargo subraya que confía en la articulación urgente, oportuna y eficaz entre el Grupo de Tareas Especiales y la Fiscalía 295.

«Reiteramos nuestro respaldo a la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, quien ha estado a cargo de la línea investigativa y ha desarrollado su labor con fundamento en los elementos materiales probatorios recaudados

dentro del proceso», añadió.

Asimismo, advirtió que confía «en la capacidad técnica y la responsabilidad institucional del Grupo de Tareas Especiales conformado para el esclarecimiento integral de los hechos».

En ese entendido, concluye, «esperamos que la Fiscalía General de la Nación defina en el corto plazo una nueva fecha para la formulación de imputación, garantizando coherencia, continuidad investigativa y respeto por los derechos de las víctimas».

Por el crimen de Uribe Turbay hasta el momento hay nueve detenidos, incluido el menor de edad que le disparó a quemarropa, quien fue sentenciado a siete años de reclusión.

Aún no se han establecido los autores intelectuales del crimen; las sospchas recaen sobre la llamada segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc.