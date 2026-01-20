Operativo interinstitucional en la Plaza de 20 de Julio deja 34 animales incautados por las autoridades

Foto: IDPYBA.

Seis cobayos, cinco pericos australianos, ocho conejos y 16 hámster fueron incautados en un operativo realizado a comercios de la Plaza Distrital de Mercado del 20 de Julio, en la localidad San Cristóbal al suroccidente de Bogotá, gracias a denuncias ciudadanas.

Se trata de un decomiso en el marco del Acuerdo Distrital 801 de 2021, por el cual se prohíbe la comercialización de animales vivos en las sedes e instalaciones de las Plazas de Mercado Distritales de Bogotá.

Durante la acción se detectaron además difíciles condiciones de bienestar que afectaban a los animales como son hacinamiento, alojamientos inadecuados, alojamientos en mal estado y sucios.

Igualmente se incautaron siete pericos bronceados, que es una especie catalogada como fauna silvestre y se registró la captura por parte de la Policía de Bogotá, de una persona por el delito de tráfico de fauna silvestre.

En el operativo participaron la Policía de Bogotá, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA).

Canales para denunciar casos de maltrato animal Bogotá

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) tiene a disposición de la ciudadanía la Línea Contra el Maltrato Animal (601) 439 9801 para reportar presuntos casos de maltrato. A través de este canal, se busca atender de manera oportuna situaciones que afecten la integridad física y emocional de los animales, promoviendo su bienestar y protegiéndolos de cualquier forma de maltrato. El horario de atención de la línea es de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.,todos los días.

Además de la Línea Contra el Maltrato Animal, la ciudadanía también puede hacer el reporte a través del correo electrónico proteccionanimal@animalesbog.gov.co.

Cuando se trata de un caso de maltrato en flagrancia o también cuando el animal está en riesgo vital, comunícate directamente a la Línea de Emergencias 123.

Recuerda: al momento de hacer la denuncia es fundamental proporcionar datos (información de contacto), así como evidencias.

La solidaridad es fundamental en la protección efectiva de los animales, especialmente cuando están expuestos a situaciones que les pongan en peligro su vida, salud e integridad física y emocional.

Cuando se evidencie cualquier forma de maltrato físico o psicológico, es necesario proporcionar la información y evidencia detallada del caso.

La información recopilada es evaluada por especialistas y clasificada como leve, media o alta, según la urgencia, desde afectaciones leves hasta riesgos inminentes para la vida del animal que requieran atención urgente por parte del equipo de médicos veterinarios.