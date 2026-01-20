Presidente Petro exhorta a concesiones viales a devolver recursos para cubrir déficit fiscal

Foto: Joel González – Presidencia

Al intervenir en el Consejo de Ministros televisado de este lunes, el presidente Gustavo Petro se refirió a las medidas que se pueden tomar para equilibrar la situación fiscal y las finanzas públicas afectadas por el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso.

Sobre el particular, el mandatario indicó que los recursos que tienen las concesiones viales en fiducias podrían ser orientados a cubrir el déficit fiscal y por ende se evitaría la Reforma Tributaria.

“Casi toda la inversión que hace Colombia en su presupuesto se llama concesiones viales de quinta o cuarta generación, ya contratadas. Ahí se puede recortar el gasto de consenso si los dueños de las concesiones devolvieran los dineros que tienen guardados en las fiducias en los dos grandes grupos económicos: Aval y GEA (Grupo Empresarial Antioqueño)», expresó.

Manifestó que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, viene haciendo un gran esfuerzo al respecto y se refirió a las cifras.

“Germán (Ávila) está haciendo un esfuerzo con los señores de la concesión Mulaló – Loboguerrero, que tienen guardada la plata del concesionario; plata pública del Gobierno. Ahora tendríamos que dar una cifra exacta, pero el año que yo pregunté tenía $18 billones de pesos guardados. El grupo Luis Carlos Sarmiento tiene $2 billones guardados. Si esa plata se devuelve pues estamos supliendo la Reforma (Tributaria)», destacó.

A renglón seguido el presidente se preguntó: “¿Están dispuestos esos concesionarios a devolver las platas que no se van a gastar porque hicieron mal los contratos de concesión y no se necesita estar más demorados en el tiempo que lo que contrataron?».

Asimismo, explicó que esta sería una medida alternativa para responder a la situación fiscal.

No obstante, dijo que la otra salida es que la Corte Constitucional les dé luz verde a los decretos de la Emergencia Económica, Social y Ecológica expedidos en diciembre de 2025, los cuales van orientados a los megarricos de Colombia.