Participa en elecciones del Consejo Consultivo LGBTI en Bogotá: inscripciones habilitadas hasta el 25 de enero

Foto: Secretaría Distrital de Integración Social.

La Administración distrital invita a personas integrantes de los sectores Sociales LGBTI en Bogotá, a inscribirse como votantes en las elecciones del Consejo Consultivo LGBTI, a través del Sistema Votec del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), antes de las 11:59 p. m. del domingo 25 de enero de 2026. ¡Conoce detalles y participa!

¡Inscribirse es muy fácil!

Las personas interesadas podrán diligenciar el formulario y adjuntar copia de su cédula de ciudadanía, por ambas caras; adicionalmente, deberán adjuntar copia de certificado de residencia o de recibo de servicio público para confirmar la localidad en que vive. Los documentos deben ser legibles y en formato PDF.

Quienes se inscriban podrán participar en la jornada de votación que será presencial, virtual y virtual asistida, que llevará a cabo el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) el sábado 7 de febrero de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en la que serán elegidas las personas que conformaran esta instancia de participación.

Ingresa y haz clic aquí, para acceder al formulario habilitado.

¿Qué es el Consejo Consultivo LGBTI?

Fue creado con el Artículo 10 del Acuerdo 371 de 2009 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y tiene el propósito de servir como asesor en los temas de Política Pública para la garantía plena de los derechos de las personas de los sectores LGBTI.

El Consejo Consultivo LGBTI, está integrado por:

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), Secretaría Distrital de Planeación (SDP), Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD); la Secretaría Distrital de Salud (SDS), la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Secretaría de Educación del Distrito (SED), el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) o a quien deleguen esta responsabilidad.

Cuatro personas del sector LGBTI, así: una representante de las mujeres lesbianas, un representante de los hombres gay, una o un representante de las personas bisexuales y una o un representante de las personas transgénero.

Cuatro personas del sector LGBTI, así: una persona que represente la actividad social, relacionada con cada uno de los siguientes derechos: salud y educación, trabajo, vida y seguridad, participación y cultura.

Una persona representante de las universidades con sede en el Distrito Capital.

Participar en estas elecciones es una oportunidad para que las voces diversas contribuyan a la construcción de políticas públicas que reconozcan, protejan y fortalezcan los derechos de los sectores sociales LGBTI en Bogotá.