Trump tras hablar con el jefe de la OTAN: «No hay marcha atrás» sobre Groenlandia

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, dio a conocer este martes en X que sostuvo una «buena» conversación telefónica con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la que hablaron sobre Groenlandia.

«Acepté una reunión de las distintas partes en Davos, Suiza. Como les expresé a todos, muy claramente, Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás. ¡En eso todos estamos de acuerdo!», escribió Trump.

En su mensaje, el mandatario reiteró que EE.UU. es, «por mucho, el país más poderoso del mundo». «Gran parte de ello se debe a la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas durante mi primer mandato, reconstrucción que continúa a un ritmo aún más acelerado. Somos la única potencia que puede garantizar la paz en todo el mundo. ¡Y se logra, sencillamente, mediante la fuerza!», agregó.

TRADUCCIÓN:

Tuve una muy buena llamada telefónica con Mark Rutte, el Secretario General de la OTAN, sobre Groenlandia. Acepté una reunión de las distintas partes en Davos, Suiza. Como les expresé a todos, muy claramente, Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial. No puede haber vuelta atrás — ¡En eso todos están de acuerdo! Los Estados Unidos de América son, con diferencia, el país más poderoso del mundo. Gran parte de la razón de esto es la reconstrucción de nuestro ejército durante mi primer mandato, reconstrucción que continúa a un ritmo aún más acelerado. Somos la única POTENCIA que puede garantizar la PAZ en todo el mundo — ¡Y se hace, sencillamente, a través de la FUERZA! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP

————-

La semana pasada, el presidente Donald Trump anunció la imposición de un arancel de 10 % sobre todos los productos procedentes de ocho países europeos —todos ellos miembros de la OTAN: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia—, que enviaron fuerzas militares a Groenlandia en medio de las tensiones en torno a sus ambiciones de apoderarse de la isla danesa. Prevista para entrar en vigor el próximo 1 de febrero, la tasa se incrementaría a 25 % a partir del 1 de junio.

Las ocho naciones afectadas denunciaron la imposición de aranceles por parte de Washington. Además, prometieron una respuesta conjunta. (Información RT).