Bogotá pone en marcha la primera subasta de derechos de construcción para impulsar el desarrollo urbano sostenible

Foto: RenoBo.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), habilitó desde el 20 de enero hasta el 9 de febrero de 2026, las inscripciones para los actores del sector inmobiliario a la primera subasta de derechos de construcción para impulsar el desarrollo urbano sostenible en la capital. ¡Consulta los detalles y participa!

Con este proceso se busca la habilitación de ejecución de proyectos inmobiliarios en áreas declaradas de Actividad de Grandes Servicios Metropolitanos, como la como la Actuación Estratégica de la Zona Industrial de Bogotá (ZIBo). con la que se le apuesta a revitalizar más de 540 hectáreas en las localidades de Puente Aranda y Teusaquillo, en centro occidente de Bogotá.

Los fondos inmobiliarios, fideicomisos de parqueo, desarrolladores, constructores y promotores interesados podrán inscribirse hasta el 9 de febrero a través del formulario habilitado por RenoBo y disponible en https://maps.renobo.com.co/formulario/.

Con la subasta, la primera que se realiza en la ciudad, se busca promover la adquisición de suelo para la consolidación de la Estructura Ecológica Principal, asegurando un equilibrio entre el crecimiento urbano y la sostenibilidad ambiental de Bogotá.

Con este mecanismo es liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo); se ofertarán de manera anticipada los certificados que habilitan a los fondos inmobiliarios, fideicomisos de parqueo, desarrolladores, constructores y promotores la posibilidad de construir en zonas como ZIBo.

Con la subasta, se facilita el proceso de desarrollo de la ciudad y se avanza en la protección de la estructura ecológica principal, ya que con los recursos recaudados, RenoBo llevará a cabo el proceso de adquisición de los predios ubicados en zonas generadoras, previa instrucción de la Secretaría Distrital de Ambiente, con lo que se garantiza la transferencia de dominio efectiva de estos predios al Distrito.

Para participar en la subasta, los fondos inmobiliarios, fideicomisos de parqueo, desarrolladores, constructores y promotores tendrán que diligenciar y presentar el formato de inscripción, dentro del cual deberán incluir la propuesta del proyecto que adelantarán. Adicionalmente, los interesados deberán haber constituido y presentado una Garantía de Seriedad de la Oferta, aceptar los términos y condiciones del reglamento de la subasta y de la Convocatoria Oficial y aprobar los procesos de debida diligencia y de verificación del SARLAFT. Una vez se haya confirmado la inscripción, y con posterioridad al día de la subasta, deberán pagar por los certificados ofertados.

De acuerdo con el cronograma, y una vez surtidos los procesos de verificación y cumplimiento de requisitos, se tiene previsto como fecha tentativa, que la subasta se lleve a cabo en marzo de 2026. En la página web de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), ingresando a www.renobo.com.co, podrán encontrar los documentos para consulta de quienes estén interesados en participar.