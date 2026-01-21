Bogotá analizará decisión de la CRA sobre régimen transitorio para proteger a recicladores y garantizar la estabilidad del servicio de aseo

Foto: UAESP.

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) informan a la ciudadanía y a los medios de comunicación que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) anunció la Resolución CRA 1027 de 2026, mediante la cual se expide un régimen transitorio, excepcional y exclusivo para el esquema y servicio de aseo de Bogotá, para la protección de derechos y acciones de las organizaciones de recicladores y recicladoras, en cumplimiento del Auto 2059 de 2025 proferido por la Sala Quinta de Revisión de la honorable Corte Constitucional, dentro del seguimiento a la sentencia T-724 de 2003.

Esta decisión, adoptada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) en el marco de sus competencias, fue remitida a la Corte Constitucional para su conocimiento y entrará en vigencia una vez sea publicada de manera oficial.

El régimen transitorio, anunciado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), permitiría ampliar el plazo de las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) en Bogotá por un término superior a los ocho (8) años inicialmente contratados, como medida para mantener las acciones afirmativas dirigidas a garantizar el acceso cierto y seguro a los residuos aprovechables así como la remuneración oportuna de la actividad de aprovechamiento y demás acciones en pro del fortalecimiento de la población recicladora de oficio, en concordancia con los mandatos constitucionales y legales vigentes.

Recicladores de oficio en Bogota?. Foto: UAESP.

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) reiteran su compromiso con la ejecución de las órdenes de la Honorable Corte Constitucional, la sostenibilidad del servicio público de aseo y la prestación continua, eficiente y transparente del servicio de aseo en Bogotá, razón por la cual adelantará las actuaciones administrativas y contractuales necesarias para dar cumplimiento a las órdenes impartidas en beneficio de la población recicladora y de los usuarios del servicio público de aseo, para lo cual convocará a mesas de trabajo con los actuales concesionarios del servicio público de aseo.