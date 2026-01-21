Cayó en Colombia alias «mono», objetivo de alto valor del narcotráfico internacional

–En un operativo de la Policía Nacional, con el apoyo de la DEA y la Ficalía, fue capturado alias «mono» objetivo de alto valor del narcotráfico internacional, que tenía alianzas con los carteles mexicanos y redes afines de Honduras y Jamaica, y vínculos con el clan del golfo y el Eln.

Otros tres integrantes de la red criminal de «mono» cayeron en poder de la Policía en acciones simultáneas cumplidas en Medellín, Riohacha y San Jacinto. Todos los aprhendidos son requeridos por Estados Unidos por tráfico de drogas.

El ministro de Defensa, Pedro ArnulfoSánchez, destacó que este golpe debilita estructuras criminales del cartel del

clan del golfo que operan más allá de nuestras fronteras. Los capturados mantenían alianzas con redes en México, Honduras y Jamaica, y vínculos con el Clan del Golfo y el ELN, conectando economías ilícitas que amenazan la seguridad regional, subrayó.

Ademas señaló que se neutralizó una capacidad criminal de gran escala. Esta organización tenía la capacidad de enviar más de 3 toneladas de cocaína mensuales, afectando de manera directa sus finanzas, su logística y su poder de corrupción violenta.