México envió a EE.UU 37 miembros de carteles del narcotráfico

–El gobierno de México anunció que entregó a Estados Unidos a 37 miembros de organizaciones criminales, en un contexto de presión renovada de Washington para que soldados estadounidenses entren a territorio mexicano a combatir a los cárteles.

Cabizbajos, esposados y vestidos con ropa de reo, algunos fueron llevados por una fuerte escolta de policías y militares a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, según imágenes difundidas por la secretaría de Seguridad.

Posteriormente, en territorio estadounidense, estos sujetos fueron llevados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas.

Es la tercera entrega de este tipo que realiza México desde 2025 y, con ella, suman ya 92 miembros del crimen organizado enviados a Estados Unidos.

El anuncio tiene lugar poco más de una semana después de que la presidenta Claudia Sheinbaum dialogara sobre seguridad con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

«La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional», precisó en X el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.

«Se estableció el compromiso de no solicitar (por parte de la Justicia estadounidense) la pena de muerte» para esas personas, precisó.

Añadió que los miembros de organizaciones criminales fueron llevados a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio (Texas) y San Diego (California), a bordo de siete aeronaves militares.

Entre los capos entregados está Jorge Damián Román Figueroa, alias «El Soldado», líder de «Los Malas-Mañas», grupo criminal afín a la facción de Los Mayos del cártel de Sinaloa.

También, Pedro Inzunza Noriega, alias «El Señor de la Silla», padre de Pedro Inzunza Coronel, número dos del otrora poderoso cártel de los Beltrán Leyva, antiguos aliados del grupo criminal de Sinaloa y a quien Estado Unidos buscaba por «narcoterrorismo».

El 28 de febrero de 2025, en una primera entrega desde la vuelta de Trump al poder, México envió a Estados Unidos a 29 narcotraficantes, entre ellos, el veterano capo Rafael Caro Quintero, a quien Estados Unidos reclamaba por el homicidio del agente de la DEA Enrique «Kiki» Camarena.

En ese momento fueron enviados también Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, líderes de la organización criminal Los Zetas.

Durante una segunda entrega en agosto, México envió a otros 26 individuos a Estados Unidos, entre ellos integrantes de «alto perfil» de los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa.

En ese momento fue enviado Servando Gómez Martínez, alias «La Tuta», líder de las organizaciones criminales La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.

México enfrenta renovadas presiones del gobierno de Donald Trump para frenar el tráfico de drogas a su territorio, en particular, el letal fentanilo.

En la última llamada con Sheinbaum, Trump presionó de nuevo para que México permitiera la entrada de tropas estadounidenses a combatir a los cárteles, a lo que la mandataria se negó, como en otras ocasiones.

Sheinbaum ha dicho que su gobierno ha tenido éxito combatiendo al crimen organizado al señalar una disminución de 50% de los decomisos de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos, una baja del 40% de homicidios dolosos en México y la incautación de 320 toneladas de droga. (Información DW).