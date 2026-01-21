Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este jueves 22 de enero de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). Este jueves 22 de enero de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

—

Jueves 22 de enero de 2026

—

Suba

Prado Veraniego Norte, Prado Veraniego, San José del Prado

De la Carrera 45 a la Carrera 56A, entre la Calle 129 a la Calle 145

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Kennedy

Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La igualdad

De la Calle 3 a la Calle 8 Sur entre Carrera 68 a la Carrera 72

8:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Hospital de Kennedy, Parque Timiza, Carimagua, Timiza y Timiza A

De la Calle 37 Sur a la Calle 40 Sur, entre la Carrera 72N a la Transversal 73D (Primera de Mayo)

De la Calle 40 Sur a la Calle 41 Bis Sur, entre la Transversal 74F (Primera de Mayo) a la Transversal 72I

De la Calle 41 Bis Sur a la Calle 42B Bis C Sur, entre la Carrera 74 a la Carrera 72J Bis

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Teusaquillo

La Soledad, Las Americas, Centro Administrativo Distrital, El Carmelo, Santa Teresita

De la Calle 45 a la Calle 34, entre la Carrera 18A a la Avenida Carrera 30

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.