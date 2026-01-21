Cortes de luz este jueves 22 de enero de 2026 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este jueves 22 de enero de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Mosquera y Cajicá, Cundinamarca.

Localidad de Bosa

Barrio El Corzo Rural. De la calle 48 sur a calle 50 sur entre carrera 94 a carrera 96. Desde las 7:00 a. m hasta las 5:30 p. m.

Barrio Remanso Urbano. De la calle 77 sur a calle 79 sur entre carrera 86 a carrera 88. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio San Bernardino Potreritos. De la calle 74 sur a calle 75 sur entre carrera 87 a carrera 89. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de La Candelaria

Barrio Las Aguas. De la calle 15 a calle 17 entre carrera 2 a carrera 4. Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Bonanza. De la carrera 70 a carrera 72 entre calle 77 a calle 80. Desde las 13:30 hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Osorio XII. De la carrera 121 a carrera 123 entre calle 42 sur a calle 44 sur. Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Timiza. De la calle 39 sur a calle 41 sur entre carrera 71 a carrera 73. Desde las 6:45 a. m. hasta las 3:45 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio La Gloria oriental. Localidad de Suba. De la calle 42 sur a calle 45 sur entre carrera 8 este a carrera 11 este. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Santa Rita. De la carrera 150 a carrera 153 entre calle 137 a calle 139. Desde las 8:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio La Esmeralda. De la calle 43 a carrera 45 entre calle 49 a calle 51. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Santa Teresita. De la calle 42 a calle 44 entre carrera 13 a carrera 15. Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:30 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Santa Ana. De la calle 108 a calle 111 entre carrera 0 este a carrera 6 este. Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Zonas de municipios aledaños a Bogotá

Mosquera, Cundinamarca

Parque Industrial Agrosavia. Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Vereda San José. Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Cajicá, Cundinamarca

Sector Río Frío. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.