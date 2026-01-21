    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 21 de enero de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 21 de enero de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 7314 – La 5ta 6 – Tarde 0703 – La 5ta 8

    Culona
    Día 4562 – Noche

    Astro Sol
    5464 – Signo Acuario

    Pijao de Oro
    9833 – La 5ta 8

    Paisita
    Día 7666 – La 5ta 7 – Noche 4939

    Chontico
    Día 6235 – La 5ta 4 – Noche 9529 – La 5ta 4

    Cafeterito
    Tarde 1226 – La 5ta 0 – Noche

    Sinuano
    Día 4078 – La 5ta 2 – Noche

    Cash Three
    Día 350 – Noche

    Play Four
    Día 0801 – Noche

    Samán
    Día 4341

    Caribeña
    Día 3563 – La 5ta 8 – Noche

    Motilón
    Tarde 6549 – La 5ta 6 – Noche

    Fantástica
    Día 4120 – La 5ta 8 – Noche

    Antioqueñita
    Día 5025 – La 5ta 9 – Tarde

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte