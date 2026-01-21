Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 21 de enero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 21 de enero de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 7314 – La 5ta 6 – Tarde 0703 – La 5ta 8
Culona
Día 4562 – Noche
Astro Sol
5464 – Signo Acuario
Pijao de Oro
9833 – La 5ta 8
Paisita
Día 7666 – La 5ta 7 – Noche 4939
Chontico
Día 6235 – La 5ta 4 – Noche 9529 – La 5ta 4
Cafeterito
Tarde 1226 – La 5ta 0 – Noche
Sinuano
Día 4078 – La 5ta 2 – Noche
Cash Three
Día 350 – Noche
Play Four
Día 0801 – Noche
Samán
Día 4341
Caribeña
Día 3563 – La 5ta 8 – Noche
Motilón
Tarde 6549 – La 5ta 6 – Noche
Fantástica
Día 4120 – La 5ta 8 – Noche
Antioqueñita
Día 5025 – La 5ta 9 – Tarde