Trump descarta recurrir a la fuerza por Groenlandia; exige «negociaciones inmediatas» para comprar la isla

–(Imagen @WhiteHouse). El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles en el Foro de Davos, al hablar de sus deseos de anexionar la isla ártica de Groenlandia, que no quiere recurrir a la fuerza y no recurrirá a ella. «Probablemente no conseguiremos nada a menos que decida utilizar una fuerza excesiva, con la que, francamente, seríamos imparables, pero no lo haré (…) probablemente esta sea la declaración más importante que he hecho, porque la gente pensaba que utilizaría la fuerza», aseguró.

Y puntualizó: «No tengo necesidad de utilizar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza».

Trump exigió «negociaciones inmediatas» para comprar Groenlandia, tras asegurar que no usará la fuerza para ampararse de este territorio autónomo de Dinamarca, un aliado de la OTAN.

«Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca tierra, este gigantesco pedazo de hielo, desarrollarlo, mejorarlo», afirmó en el Foro Económico Mundial, la reunión anual de la élite económica y política mundial.

«Por eso quiero negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia», aseguró, pese a que Dinamarca ha reiterado que no está en venta, y prometió «no usar la fuerza» para tomar la isla del Ártico.

Trump lanzó un ultimátum a los líderes europeos en su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos 2026, que se desarrolla en Suiza en medio de las tensiones del mandatario con Europa por Groenlandia.

«Tienen la opción. Pueden decir que sí, y se lo agradeceremos muchísimo. O pueden decir que no, y lo recordaremos», dijo Trump refiriéndose a sus ambiciones de tomar la isla danesa.

Según el mandatario, su país solamente quiere «un trozo de hielo para proteger el mundo». «No nos lo dan, nunca hemos pedido nada más, podríamos habernos quedado con ese pedazo de tierra y no lo hicimos», aseguró.

El líder republicano aseguró que trabaja cada día para asegurar que su país sea una nación «fuerte y segura», lo cual, en su opinión, también se refleja en la OTAN, organización en la que coopera con distintos países europeos en materia de seguridad.

La semana pasada, el presidente Trump anunció la imposición de un arancel de 10 % sobre todos los productos procedentes de ocho países europeos —todos ellos miembros de la OTAN: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia—, que enviaron fuerzas militares a Groenlandia en medio de las tensiones en torno a las ambiciones del mandatario de apoderarse de la isla. Prevista para entrar en vigor el próximo 1 de febrero, la tasa se incrementaría a 25 % a partir del 1 de junio.

Las ocho naciones afectadas denunciaron la imposición de aranceles por parte de Washington. Además, prometieron una respuesta conjunta. (Información DW y RT).