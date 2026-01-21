Trump despega hacia Suiza tras cambiar de avión por un fallo eléctrico

–El avión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó tras detectarse una falla después de despegar hacia el Foro Económico Mundial en Suiza, informó la Casa Blanca.

«Tras el despegue, la tripulación del Air Force 1 detectó un pequeño problema eléctrico. Por precaución, el Air Force 1 regresó a la Base Conjunta Andrews y el presidente Trump tuvo que abordar otro avión para continuar su viaje hacia Suiza», señaló.

Tras cambiar de avión en la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington, el presidente de Estados Unidos partió de nuevo junto con su equipo, poco después de las 5 de la mañana (GMT), unas 2 horas y media después del despegue inicial.

La Casa Blanca citó una grabación de la conversación entre los controladores y la tripulación del Boeing presidencial.

En la red se han difundido las comunicaciones entre los controladores aéreos y el avión presidencial de Donald Trump, que sufrió este martes una falla durante el vuelo a Suiza, para acudir al Foro Económico Mundial de Davos.

En la grabación publicada se oye cómo el controlador pregunta si el Air Force One necesita ayuda y señala que puede regresar a la Base Conjunta Andrews. La tripulación del Boeing no solicitó ayuda y confirmó el desvío a la base.

Los dos aviones que se utilizan actualmente como Air Force 1 llevan casi cuatro décadas en actividad. Boeing ha estado trabajando en su sustitución, pero el programa ha sufrido una serie de retrasos, según informa Fox News.

El Air Force 1 debe tener cuatro motores, a diferencia de la mayoría de los actuales aviones de pasajeros, que tienen dos. Están equipados con capacidad de reabastecimiento en vuelo, para poder volar todo el tiempo que sea necesario. Además, ha sido diseñado para los peores escenarios posibles, como una guerra nuclear, de modo que el presidente pueda seguir dirigiendo las fuerzas militares desde el cielo.

El año pasado, Catar le regaló a Trump un lujoso jet Boeing 747-8 para añadirlo a la flota del Air Force 1, un obsequio que fue objeto de gran escrutinio. Ese avión está siendo actualmente remodelado para cumplir con los requisitos de seguridad. (Información RT).