Tasas de interés para créditos educativos del Icetex se reducirán 0,1 puntos porcentuales este año

–El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, anunció que este año las tasas de interpes para créditos educativos se reducirán 0,1 por ciento, teniendo en cuenta el índice de la inflación o de Precios al Consumidor (IPC), que según el DANE, tuvo una variación anual en 2025 de 5,1%, cifra inferior a la registrada en 2024, cuando fue del 5,2 %.

El organismo destacó que el indicador de inflación es la base para calcular las tasas de interés de los créditos del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) en cada vigencia.

De acuerdo con la entidad, las distintas líneas de financiación tienen tasas que oscilan entre IPC + 7 % e IPC + 12 %, las cuales se actualizan anualmente conforme al comportamiento de la inflación.

La reducción del IPC implica que el costo financiero de los créditos educativos será menor en comparación con el año anterior.

Además, el Icetex reiteró que sus tasas continúan siendo más bajas que las ofrecidas por el sistema financiero tradicional, lo que mantiene el crédito educativo de la entidad como una alternativa de financiación más favorable para los estudiantes.

En el caso de los beneficiarios que ya se encuentran en etapa de amortización, el ajuste correspondiente a la tasa de interés para 2026 se reflejará los recibos de pago a partir del mes de febrero.