CNE presenta plataforma única para la acreditación de testigos electorales, auditores de sistemas y observadores nacionales e internacionales para las elecciones 2026

–El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó este jueves la Plataforma de Postulación y Acreditación de testigos, observadores y auditores, la herramienta tecnológica con la que se podrán acreditar testigos electorales, observadores electorales y auditores de sistema que estarán presentes en las elecciones de Congreso y presidente de la República de 2026.

Dicha herramienta es puesta en marcha por primera vez en eI país y responde a la necesidad de garantizar que quienes ingresan a los puestos de votación son, en efecto, las y los ciudadanos reconocidos por las organizaciones políticas y organizaciones de observación electoral para cumplir con su respectiva misión.

«Este es eI compromiso del Consejo Nacional Electoral: unas elecciones legítimas y transparentes. Queremos que esta plataforma sea una herramienta más de la democracia para unas elecciones justas y tranquilas», indicó eI presidente de la corporación, magistrado Cristian Quiroz Romero.

La plataforma permite enviar un mensaje de confianza al país a fin de llevar a cabo unas votaciones marcadas por la legitimidad y la transparencia. Además, permitirá que la ciudadanía tenga la certeza de que se tendrá la inspección, vigilancia y control del proceso electoral para evitar riesgos de fraude, blindando la democracia con independencia y

tecnología.

Además, eI aplicativo expedirá las respectivas credenciales digitales para cada uno de estos ciudadanos, lo que facilitará eI trabajo de la Fuerza Pública en eI momento de la verificación de las identidades de quienes ingresan a los más de 127.000 puestos de votación dispuestos en los 32 departamentos del país (incluyendo sus capitales) y en eI exterior.

A cada uno de estos actores electorales se Ie entregará una credencial digital la cual se verificará por la Fuerza Pública mediante un código QR que generará la plataforma y mediante la cual se verificará que esa persona sí fue postulada.

Además, una vez se verifiquen los datos en la fase de postulación se expedirá el acto administrativo que detallará eI puesto de votación y la mesa asignada. Esta resolución de acreditación estará debidamente firmada digitalmente por eI presidente de la corporación.

De igual manera, habrá un proceso permanente de capacitación para que las agrupaciones políticas postulen a sus testigos electorales y que estos cuenten con las herramientas necesarias para eI ejercicio de sus funciones.

«Queremos invitarlos a que hagan uso de esta herramienta para postular sus testigos electorales, auditores de sistemas y a los observadores para garantizar la legitimidad y transparencia. La tecnología no reemplaza las instituciones, pero las fortalece», añade el magistrado Quiroz.

Vale mencionar que el Consejo Nacional Electoral es la única autoridad competente para acreditar testigos electorales, observadores electorales y auditores de sistemas. Esto garantiza el orden, la trazabilidad y la confianza institucional, bases para la consolidación de un proceso transparente y democrático.