Trump: «No vamos a pagar nada por Groenlandia y vamos a tener acceso total»

–(Imagen @BehizyTweets). El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró este jueves que su país no tendrá que pagar absolutamente nada por Groenlandia y aseguró que Washington contará con acceso total a la isla, tanto en el plano militar como estratégico. En una entrevista con Fox News, el mandatario sostuvo que EE.UU. podrá poner lo que necesite en el territorio, al considerar que se trata de una cuestión de seguridad nacional e internacional.

«No voy a tener que pagar nada. Vamos a tener acceso total a Groenlandia. Vamos a tener todo el acceso militar que queramos. Vamos a poder poner lo que necesitamos en Groenlandia, porque lo queremos. Hablamos de seguridad nacional e internacional», enfatizó.

El inquilino de la Casa Blanca aseguró que Estados Unidos no tendría que pagar nada por el territorio ártico más allá de la construcción de la llamada ‘Cúpula de Oro’, que describió como un proyecto espectacular y de gran envergadura. Según Trump, esta obra, que la llamó como «Israel multiplicado por 100», sería la única inversión necesaria para asegurar la isla.

El presidente estadounidense lleva meses manifestando que su país necesita controlar Groenlandia por cuestiones de seguridad internacional. Su Administración no ha descartado utilizar, si fuera necesario, la fuerza militar para apoderarse de la isla, uno de los tres territorios constituyentes del Reino de Dinamarca, que a su vez es miembro de la OTAN.

En medio de las crecientes tensiones con Washington, los Gobiernos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia enviaron la semana pasada contingentes a Groenlandia para realizar maniobras militares. Dos días después, el 17 de enero, Donald Trump anunció la imposición de un arancel del 10 % sobre todas las exportaciones de esos países a EE.UU. La tasa entrará en vigor el 1 de febrero y se elevará al 25 % el 1 de junio. (Información RT).