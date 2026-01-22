Cortes de luz este viernes 23 de enero de 2026 en Bogotá, Funza y Mosquera

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este viernes 23 de enero de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Funza y Mosquera, Cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio Villa Mayor Oriental. De la carrera 32 a la carrera 35, entre calle 32 sur y calle 36 sur. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Chicó Norte II Sector. De la calle 99 a la calle 101, entre carrera 10 y carrera 12. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Provivienda Oriental. De la carrera 69 a la carrera 72, entre calle 23 sur y calle 25 sur. Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Santa Rita de Suba. De la carrera 150 a la carrera 153, entre calle 137 y calle 139. Desde las 12:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Suba Cerros. De la carrera 70 a la carrera 81, entre calle 149 y calle 154. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Santa Bibiana. De la calle 100 a la calle 102, entre carrera 16 y carrera 18. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Zonas de municipios aledaños a Bogotá

Funza, Cundinamarca

Kilómetro 14 Tres Esquinas. Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Mosquera, Cundinamarca

De la carrera 11 a la carrera 13, entre calle 8 y calle 10. Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.