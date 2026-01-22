Resultados de las loterías y chances de este jueves 22 de enero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 22 de enero de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 5127 – La 5ta 7 – Tarde 3232 – La 5ta 1
Culona
Día 6296 – Noche
Astro Sol
5373 – Signo Capricornio
Pijao de Oro
9258 – La 5ta 7
Paisita
Día 3192 – La 5ta 6 – Noche 5238
Chontico
Día 6987 – La 5ta 4 – Noche
Cafeterito
Tarde 5361 – La 5ta 3 – Noche
Sinuano
Día 3635 – La 5ta 2 – Noche
Cash Three
Día 093 – Noche
Play Four
Día 4498 – Noche
Samán
Día 6440
Caribeña
Día 3168 – La 5ta 7 – Noche
Motilón
Tarde 0290 – La 5ta 7 – Noche
Fantástica
Día 7297 – La 5ta 3 – Noche
Antioqueñita
Día 0898 – La 5ta 5 – Tarde 0801 – La 5ta 0