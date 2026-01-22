    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este jueves 22 de enero de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 22 de enero de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 5127 – La 5ta 7 – Tarde 3232 – La 5ta 1

    Culona
    Día 6296 – Noche

    Astro Sol
    5373 – Signo Capricornio

    Pijao de Oro
    9258 – La 5ta 7

    Paisita
    Día 3192 – La 5ta 6 – Noche 5238

    Chontico
    Día 6987 – La 5ta 4 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 5361 – La 5ta 3 – Noche

    Sinuano
    Día 3635 – La 5ta 2 – Noche

    Cash Three
    Día 093 – Noche

    Play Four
    Día 4498 – Noche

    Samán
    Día 6440

    Caribeña
    Día 3168 – La 5ta 7 – Noche

    Motilón
    Tarde 0290 – La 5ta 7 – Noche

    Fantástica
    Día 7297 – La 5ta 3 – Noche

    Antioqueñita
    Día 0898 – La 5ta 5 – Tarde 0801 – La 5ta 0

    Ariel Cabrera
