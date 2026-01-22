España: Maquinistas de trenes convocan huelga por accidentes

–Los maquinistas de trenes de España convocaron este miércoles una huelga de tres días en febrero próximo, para reclamar «seguridad» en el transporte tras dos accidentes ferroviarios en 48 horas que dejaron en total 44 muertos y decenas de heridos.

Apenas dos días después de la tragedia de Adamuz, con 43 fallecidos, un nuevo accidente ferroviario se cobró otra vida el martes en la región de Cataluña, creando dudas sobre el estado de la red que han llevado a los maquinistas a convocar tres días de huelga.

«Los graves accidentes producidos en Adamuz y Gelida, ambos con varias víctimas mortales, suponen un punto de inflexión» para exigir «todas las actuaciones necesarias que garanticen la seguridad de la operación ferroviaria», informó el sindicato de maquinistas Semaf en un comunicado.

Tras calificar de «inadmisible» el deterioro constante del ferrocarril, el Semaf convocó a la huelga los días 9, 10 y 11 de febrero.

«Entendemos el estado de ánimo de los maquinistas y lo respetamos (…), lo que no compartimos es que la huelga general sea la mejor forma de vehicularlas», respondió en rueda de prensa el ministro de Transportes, Óscar Puente, expresando su absoluta «confianza en el sistema ferroviario español».

«No podemos, ni debemos poner en cuestión nuestra red, ni el transporte público de nuestro país. No es perfecto, no es infalible, pero es un gran sistema de transporte», añadió el ministro.

Antes de conocerse las fechas de los paros, otro sindicato, Comisiones Obreras (CCOO), coincidió en que la seguridad de los trabajadores ferroviarios y de los usuarios no puede seguir en la situación actual y que, ante la falta de medidas y actuaciones suficientes, convocarán las jornadas de huelga o las medidas de presión que sean necesarias.

El ministro Puente, por su parte, había asegurado que su departamento se sentará a dialogar con los maquinistas para llegar a un acuerdo que evite una huelga en el sector ferroviario, tras reiterar que un parón, a su juicio, «no contribuiría en nada». (Información DW).