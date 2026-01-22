Gremios ecuatorianos expresan preocupación por impactos económicos, productivos y sociales de tasa de seguridad a importaciones provenientes de Colombia

–La Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano Colombiana, CAMECOL, expresó su preocupación por los impactos económicos, productivos y sociales que puede generar, tanto en las empresas como en los consumidores, la decisión del presidente Daniel Noboa de imponer una tasa de seguridad del 30 por ciento a las importaciones provenientes de Colombiaque una medida de esta naturaleza, esto considerando el alto grado de interdependencia comercial, productiva y energética entre Ecuador y Colombia.

En un comunicado, Camecol señala que la relación entre ambos países se ha consolidado históricamente sobre la base del diálogo, la cooperación y la integración regional.

En este sentido, la Cámara exhorta a los gobiernos de Ecuador y Colombia a abrir canales de diálogo al más alto nivel, que permitan abordar las preocupaciones existentes y encontrar soluciones conjuntas dentro de los marcos institucionales y jurídicos vigentes.

«Consideramos fundamental que cualquier decisión se analice de manera integral, evaluando sus efectos sobre el empleo, la competitividad, el abastecimiento de insumos estratégicos y el bienestar de los consumidores, así como los riesgos de distorsión del comercio formal», puntualiza.

Finalmente indica que en su condición de gremio binacional CAMECOL pone a disposición su contingente técnico y su capacidad de articulación pública y privada, para coordinar acciones con los gremios productivos de ambos países, a fin de aportar información, análisis y espacios de diálogo que contribuyan a una salida que preserve la estabilidad de la relación comercial, fortalezca la cooperación bilateral y evite impactos que puedan afectar a las economías y sociedades de Ecuador y Colombia.

De acuerdo con el informativo «Primicias», de Ecuador, alrededor del 47% de las importaciones no petroleras provenientes de Colombia corresponden a insumos utilizados para la producción de bienes en Ecuador.

Los principales productos no petroleros importados desde ese mercado son:

-Cosméticos

-Plástico y sus manufacturas

-Vehículos y partes

-Productos farmacéuticos

-Productos químicos

-Máquinas y aparatos eléctricos

-Máquinas y aparatos mecánicos

-Confites

-Preparaciones para lavar

-Papel, cartón y sus manufacturas

Adicionalmente, Ecuador importa energía eléctrica de Colombia. Entre enero y noviembre de 2025, el costo de esa importación fue de USD 67 millones, según el Operador Nacional de Electricidad Cenace.

Sin embargo, entre enero y noviembre de 2024, en medio de una severa crisis eléctrica para Ecuador con apagones de hasta 14 horas, la importación de electricidad desde Colombia costó USD 230,5 millones.

El principal producto de exportación a Colombia son los enlatados de atún y otros pescado con un valor de USD 148 millones (entre enero y noviembre 2025). En segundo lugar, están los extractos y aceites vegetales con USD 102 millones, en igual período, son:

-Enlatados de atún y pescados

-Tableros de madera

-Grasas y aceites vegetales

-Minerales y metales

-Camarón

-Plásticos y sus manufacturas

-Cereales

-Papel, cartón y sus manufacturas

-Máquinas y aparatos eléctricos

Daniel Legarda, Consultor Independiente y exministro ecuatoriano de Producción y Comercio Exterior, publicó las siguientes reflexiones sobre el tema:

– Lo más importante: Los temas comerciales deben tratarse en su propio ámbito, así como los de seguridad en el suyo; detrás del intercambio comercial están empresas, personas, procesos productivos e inversiones que se afectan con las decisiones.

– En el ámbito de comercio el Acuerdo de Cartagena establece las reglas y excepciones; aunque no se conoce (aún) la resolución de aduana o comex sobre el tema, la imposición de una “tasa” que no cumpla con el criterio de brindar un servicio, es un gravamen bajo la normativa existente (y contraria al ordenamiento jurídico) – Art. 73

– Ya existe un precedente, cuando en 2018 la secretaría de la CAN determinó que la “tasa aduanera” era un gravamen, y el estado se vio obligado a dar marcha atrás con la medida y devolver esos recurso cobrados (caso contrario, se podía aplicar sanciones).

– El comercio entre los dos países es cercano a $3.000 millones; del total de importaciones, 57% son materias primas y bienes de capital ($1.200 millones) mientras que los envíos desde Ecuador suman $800 millones, la mayoría no tradicionales, y es el cuarto mayor mercado de exportación (luego de UE, EEUU y China); cualquier medida de Ecuador y/o recíproca de colombia tendrá un efecto negativo para los dos países (a esto se suma, además, los requerimientos energéticos de Ecuador que en parte se suplen con importaciones desde Colombia)

– Aún se puede evitar la medida y un escalamiento innecesario: Los gobiernos deben activar los mecanismos adecuados para canalizar los problemas de seguridad (que no son menores); lo propio para la sociedad civil (cámaras, universidades, etc.).

– Finalmente, la recomendación para empresas (en ambos países): observar estos precedentes en su análisis de riesgo, consultar los detalles de aplicación (y potencial devolución) con aduana y secretaría de la CAN.

Por Colombia, se pronunció el presidente de la Asociación Nacional de Exportadores, Analdex, Javier Díaz: