Asista gratis al concierto de música andina del Festival Filarmónico de La Candelaria este jueves 22 de enero

Foto: Secretaría Distrital de Cultura

Del 22 al 25 de enero de 2026, el centro histórico de Bogotá es escenario vivo para la música sinfónica universal y colombiana con la quinta edición del Festival Filarmónico La Candelaria, un evento que se ha consolidado como referente cultural en el corazón de Bogotá. Esta edición contará con la participación de la Banda Filarmónica Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) y la Filarmónica de Música Colombiana. El jueves 22 de enero asiste al concierto de música andina colombiana a las 4:00 p.m. ¡Es gratis!

Con el concierto ‘Mundo al día’, inspirado en el pasillo de Arturo Patiño, se da apertura a este Festival Filarmónico La Candelaria con la Filarmónica de Música Colombiana, dirigida por Jorge Andrés Arbeláez, presentará un repertorio exigente y cuidadosamente seleccionado para la edición de este Festival. El programa reúne obras de destacados compositores de la música andina colombiana, en versiones especiales creadas para esta agrupación.

Agéndate y haz parte de esta experiencia sonora que celebra nuestra identidad musical en uno de los lugares más emblemáticos de la capital. ¡No te lo pierdas!