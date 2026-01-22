Mineducación dice que desde hace un año investiga a la Fundación San José

–Desde el año 20?25, el Ministerio de Educación abrió una investigación preliminar contra la institución, tras hallar presuntas irregularidades en la entrega de títulos profesionales.

?En un comunicado de prensa emitido este martes, la entidad recordó que el pasado 10 de noviembre, en el marco de las funciones que le otorga la Ley 1740, el Ministerio dio apertura al proceso de investigación contra la Fundación de Educación Superior San José, directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, el exsecretario general o “cualquier persona que haya ejercido la administración y/o el control de la institución, con el fin de verificar el presunto incumplimiento de disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior».

Según se recalcó en el comunicado, este proceso se fundamentó en diferentes requerimientos y visitas que el Ministerio adelantó en el año 2025.

“Desde la emisión de la Resolución 021551 del 10 de noviembre, que oficializa esta investigación, este Ministerio ha venido adelantando la etapa de inspección y vigilancia, de acuerdo con el proceso y los tiempos establecidos por la ley; una vez surtida esta etapa, se dará a conocer el pronunciamiento oficial de los resultados, así como las decisiones que se desprenderán al respecto», se indicó en el comunicado.

Además, el Ministerio de Educación Nacional, a través del grupo de Medidas Preventivas de la Subdirección de Inspección y Vigilancia, “viene ejecutando las revisiones pertinentes para determinar las acciones en materia preventiva que sean conducentes para garantizar la adecuada continuidad de la prestación del servicio público educativo en condiciones de calidad».

También destacó que “todas las actuaciones administrativas efectuadas por el Ministerio de Educación obedecen a los preceptos legales y constitucionales».

Frente a la expedición de los títulos profesionales en el país, el Ministerio explicó que esta función recae exclusivamente en las Instituciones de Educación Superior, “en el marco del principio constitucional de la autonomía, debiendo garantizar la aplicación de las normas internas expedidas para tal fin, así como también la normatividad de orden legal».

De acuerdo con el comunicado, “el Ministerio de Educación Nacional no tiene competencias en la expedición de los títulos ni hace parte del proceso formativo respectivo. Las competencias de inspección y vigilancia se vienen adelantando con independencia de las manifestaciones públicas conocidas de diferentes actores. De igual forma, se precisa que el Ministerio no presenta ningún vínculo o relación contractual con la Fundación Universitaria San José».

Asimismo, rechazó “cualquier aseveración que busque comprometer o relacionar el nombre del Ministerio de Educación Nacional en actividades ilícitas relacionadas con la expedición de títulos».