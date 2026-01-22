Gobierno de Colombia rechaza medida arancelaria impuesta por Ecuador: «Es una agresión económica»

–(Imagen presidente Daniel Noboa).El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que la medida unilateral de Ecuador de imponer un arancel del 30 por ciento a las exportaciones de Colombia es “una agresión económica que rompe el principio de integración regional, ya que “en materia energética Colombia ha actuado con hechos, cooperación y solidaridad».

El titular de la cartera de Energía explicó que Colombia mantuvo la venta de energía a Ecuador cuando su sistema más lo necesitó, exportando incluso en muchas ocasiones más de 450 MW de manera sostenida (90% de capacidad que posee la infraestructura de exportación).

Recalcó esta decisión de Colombia se mantuvo “incluso cuando nuestro sistema estaba pasando por la situación hidrológica de sequía más crítica de toda su historia, debido a los efectos del cambio climático».

“Aun así, mantuvimos las exportaciones y el abastecimiento de los hogares colombianos», sostuvo.

Adicionalmente, de acuerdo con el ministro Palma, “previendo que los embalses de Mazar y Coca Codo de Ecuador pudieran estar con niveles bajos, publicamos recientemente una resolución para habilitar que las iniciativas privadas pudieran participar de las ventas de energía entre países, ampliando la cooperación energética binacional ante posibles déficits».

“He ordenado desmontarla», anunció.

De otra parte, el funcionario indicó que Colombia no ha sido ajeno a los ataques mal intencionados de los grupos narcotraficantes en el suroccidente del país.

“El pasado mes de diciembre –citó– sufrimos un atentado a nuestra infraestructura eléctrica, el cual afectó la capacidad de exportación de electricidad. La acción coordinada de nuestra Fuerza Pública, el Ministerio de Minas y Energía, los operadores de red de la zona y el operador del sistema logramos reconfigurar nuestros circuitos para mantener los volúmenes de exportación que nuestro hermano país requiriera. Actuamos con diligencia y cooperación».

La demanda de energía eléctrica de Ecuador actualmente oscila entre los 92 y los 100 Gigavatios-hora diarios (GWh-día), de los cuales, como lo evidencia el registro de exportación de energía de XM, incluso después del atentado a nuestra infraestructura eléctrica, se ha mantenido alrededor de los 8.0 GWh-día.

“Gracias a los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la fortaleza de nuestra infraestructura eléctrica, como lo muestra la gráfica, Colombia actualmente provee entre el 8% y 10% de la energía que se consume nuestro hermano país», dijo.

“Por eso es primordial el diálogo entre naciones y no medidas unilaterales que solo afectan a nuestros pueblos», puntualizó el ministro Edwin Palma.