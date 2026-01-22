Regresa el Festival Filarmónico a la localidad La Candelaria en su quinta edición del 22 al 25 de enero

Te puede interesar: Trabajo sí hay en Bogotá: visita la Unidad Móvil Agencia Distrital de Empleo en Fontibón y accede a vacantes hasta el sábado 17 de enero

En esta nueva versión, el Festival amplía su alcance y se extiende nuevamente a la localidad de Santa Fe, llevando la música a escenarios históricos y patrimoniales que dialogan con la memoria, la diversidad y la riqueza cultural de la capital. Espacios como la parroquia Santa Bárbara – Centro, la iglesia San Ignacio, la plazoleta City U y el Parque Bicentenario acogerán una programación gratuita que invita a propios y visitantes a reencontrarse con la música en el corazón de Bogotá.

La programación contará con la participación de las Agrupaciones Juveniles de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), entre ellas la Filarmónica de Música Colombiana y la Banda Filarmónica Juvenil, que ofrecerán conciertos en los que se destaca la riqueza de la música colombiana y la fuerza expresiva de los arreglos instrumentales para banda de vientos, en entornos que promueven la inclusión y el acceso a la cultura.

Uno de los ejes de esta edición será el concierto titulado “Mundo al día”, nombre que recibe el pasillo de Arturo Patiño. Bajo la dirección de Jorge Andrés Arbeláez, la Filarmónica de Música Colombiana interpretará un repertorio exigente y cuidadosamente seleccionado para esta quinta versión del Festival, con obras representativas de importantes compositores de la música andina colombiana, en versiones especiales preparadas por la agrupación.

Por su parte, la Banda Filarmónica Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), dirigida por Andrés Cristancho Cáceres, presentará un programa que dialoga entre la tradición sinfónica universal y la música popular, con obras de compositores como Dmitri Shostakovich y Jean Sibelius, además de su reconocido mosaico de boleros, que resalta la versatilidad y el talento de los jóvenes músicos.

Creado en 2021, el Festival Filarmónico de La Candelaria se ha consolidado como un espacio de encuentro para la ciudadanía, orientado a fomentar la cultura, fortalecer el vínculo entre la música y el territorio, y activar los espacios históricos de la ciudad a través de una programación artística de alta calidad y acceso gratis.

Programación del Festival Filarmónico La Candelaria, en el corazón de Bogotá

Jueves, 22 enero – 4:00 p. m.

Parroquia Santa Bárbara – Centro Cra. 7 # 6ª -80

Localidad La Candelaria

Filarmónica de Música Colombiana

Director: Jorge Andrés Arbeláez

Viernes, 23 enero – 4:00 p. m.

Iglesia San Ignacio – Calle 10 # 6-27

Localidad La Candelaria

Filarmónica de Música Colombiana

Director: Jorge Andrés Arbeláez

Sábado, 24 enero – 4:00 p. m.

City U – Calle. 19 # 2ª -10

Localidad Santa Fe

Banda Filarmónica Juvenil

Director: Andrés Francisco Cristancho Cáceres

Domingo, 25 enero- 11:00 a. m.

Plazoleta Principal Parque Bicentenario – Asosandiego – Calle 26 # 6ª -79

Localidad Santa fe

Banda Filarmónica Juvenil

Director: Andrés Francisco Cristancho Cáceres

En sintonía con el Festival Filarmónico La Candelaria y con la música como eje articulador de los buenos planes culturales del centro de Bogotá, entre el 29 de enero y el 1 de febrero se realizará el Festival Centro 2026. En su edición número 17, este encuentro reunirá a 49 artistas nacionales e internacionales en 10 escenarios emblemáticos, entre ellos el Muelle de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Centro Nacional de las Artes y Teatro al aire libre La Media Torta de Bogotá. Más información en www.festivalcentro.gov.co