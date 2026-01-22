Se investiga procedencia de restos óseos de animales abandonados en calle Sexta con avenida NQS

Foto: IDPYBA.

La Alcaldía Local de Puente Aranda y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) informan que, durante un operativo de retiro de estructuras artesanales o ‘cambuches’ y recuperación de espacio público realizado el pasado martes 20 de enero de 2026, en el sector de la avenida calle Sexta con carrera 30 o avenida NQS, se hallaron unas lonas abandonadas que contenían restos óseos de animales, los cuales no pudieron ser identificados.

Durante la inspección en el lugar, realizada en articulación con la Policía de Bogotá, no se evidenciaron lagos hemáticos, órganos de animales, ni otros elementos que indicaran la realización de sacrificios en el sector. Sin embargo, se adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y la procedencia de estos restos óseos de animal.

Así mismo, tras la verificación correspondiente, no fue posible establecer que dichos restos estuvieran asociados a prácticas de sacrificio de animales, ni que personas habitantes de calle se estuvieran alimentando de estos restos.

Las autoridades competentes continúan realizando las verificaciones necesarias, en el marco de sus funciones, para garantizar servicios sociales a las personas, bienestar y protección a los animales, cuidado del espacio público y la tranquilidad de la comunidad.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) ha venido trabajando permanentemente con los habitantes de calle de este sector y de otros, de la mano con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), en el marco de la estrategia ‘Huellitas de la Calle’ y no ha encontrado indicios que estas personas hayan sacrificado animales para su alimentación.

Cabe anotar que el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) se encuentra participando en el nuevo diseño de la Política Pública para la Habitante de la Calle por invitación de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) remarcando el interés de la administración, por visibilizar el vínculo profundo entre el habitante de calle y sus animales de compañía como una realidad presente en la ciudad, en la cual reconocemos a las familias interespecie.

Canales para denunciar casos de maltrato animal Bogotá

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) tiene a disposición de la ciudadanía la Línea Contra el Maltrato Animal (601) 439 9801 para reportar presuntos casos de maltrato. A través de este canal, se busca atender de manera oportuna situaciones que afecten la integridad física y emocional de los animales, promoviendo su bienestar y protegiéndolos de cualquier forma de maltrato. El horario de atención de la línea es de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.,todos los días.

Además de la Línea Contra el Maltrato Animal, la ciudadanía también puede hacer el reporte a través del correo electrónico proteccionanimal@animalesbog.gov.co.

Cuando se trata de un caso de maltrato en flagrancia o también cuando el animal está en riesgo vital, comunícate directamente a la Línea de Emergencias 123.

Recuerda: al momento de hacer la denuncia es fundamental proporcionar datos (información de contacto), así como evidencias.

La solidaridad es fundamental en la protección efectiva de los animales, especialmente cuando están expuestos a situaciones que les pongan en peligro su vida, salud e integridad física y emocional.

Cuando se evidencie cualquier forma de maltrato físico o psicológico, es necesario proporcionar la información y evidencia detallada del caso.

La información recopilada es evaluada por especialistas y clasificada como leve, media o alta, según la urgencia, desde afectaciones leves hasta riesgos inminentes para la vida del animal que requieran atención urgente por parte del equipo de médicos veterinarios.