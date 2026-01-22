Grupo Energía Bogotá registró una jornada excepcional en el mercado de valores colombiano 

Foto: Grupo de Energía de Bogotá.

El Grupo Energía Bogotá (GEB) informó que este martes 20 de enero de 2026, su acción presentó una de las jornadas más dinámicas de los últimos años en la Bolsa de Valores de Colombia, al negociarse 7.233.428 acciones, por un valor superior a $ 23.000 millones.

Este monto equivale a lo que normalmente se transa en alrededor de tres semanas, lo que convierte la sesión de hoy en un hecho atípico y particularmente relevante en el comportamiento bursátil del título del GEB.

A pesar del elevado volumen negociado, la acción mostró gran estabilidad y cerró en $3.235, apenas $15 por debajo de su máximo histórico, lo que confirma la solidez y la confianza del mercado en la compañía.

“Este comportamiento refleja el interés creciente de los inversionistas y la valoración positiva frente a nuestra estrategia empresarial, nuestras operaciones y nuestras perspectivas de crecimiento”, señaló el Grupo Energía Bogotá (GEB).

El Grupo Energía Bogotá reafirma su compromiso con Mejorar Vidas con Energía Sostenible y Competitiva, avanzando con disciplina, transparencia y una visión de largo plazo, porque #EnGrupoEsMejor.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Distrito Capital, tiene una participación mayoritaria en el Grupo Energía Bogotá (GEB), como principal accionista, con cerca del 65.68 % de la representación de acciones.