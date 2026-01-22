    • Internacional

    Sigue escalando la «pelea» comercial entre Ecuador y Colombia; todo por un trino de Petro

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Un trino del presidente Gustavo Petro fue el que provocó la «pelea» comercial al mejor estilo Donald Trump, que desató el gobierno de Ecuador y que ya ha escalado hasta la energía eléctrica y el petroleo. Sobre este último, lo notificó la ministra de Ambiente y Energía ecuatoriana, Ines Manzano, utilizando prácticamente los mismos términos que uso el ministro colombiano de Minas y Energía, Edwin Palma para anunciar el corte de electricidad a la vecina república, en «reciprocidad».

    «Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética. La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad», indicó en X la ministra Manzano.

    Tal como lo destacamos oportunamente aquí en la web de Radio Santa Fe el actual conflicto fue provocado por este pronunciamiento, también en X, del presidente Gustavo Petro:

    Inmediatamente, el presidente Noboa de Ecuador reaccionó en la misma red social:

    Según el mandatario ecuatoriano, la tasa del 30% estará destinada a financiar tareas de seguridad ciudadana, incluyendo tecnología y control fronterizo, para enfrentar grupos criminales y actividades ilícitas que afectan a las provincias fronterizas. Noboa aseguró que la seguridad requiere recursos y que la medida responde a la falta de cooperación que, según él, persiste por parte de las autoridades colombianas.

    La respuesta del mandatario colombiano no se hizo esperar:

    Y en seguinda, se oficializaron las respectivas medidas de reciprocidad. El Gobierno de Colombia anunció la aplicación de un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, con la posibilidad de extender la medida a un grupo más amplio.

    A su turno, el Ministerio colombiano de Minas y Energía anunció la expedición de una resolución mediante la cual se suspenden las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) entre Colombia y Ecuador, bajo un argumento que nada tiene que ver con el problema: «como una medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética del país, en un contexto marcado por la variabilidad climática y las alertas tempranas sobre una posible transición hacia un nuevo Fenómeno de El Niño».

    La respuesta de Ecuador a esta última medida colombiana se produjo enseguida por parte de la ministra de Ambiente y Energía:

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte