Sigue escalando la «pelea» comercial entre Ecuador y Colombia; todo por un trino de Petro

–Un trino del presidente Gustavo Petro fue el que provocó la «pelea» comercial al mejor estilo Donald Trump, que desató el gobierno de Ecuador y que ya ha escalado hasta la energía eléctrica y el petroleo. Sobre este último, lo notificó la ministra de Ambiente y Energía ecuatoriana, Ines Manzano, utilizando prácticamente los mismos términos que uso el ministro colombiano de Minas y Energía, Edwin Palma para anunciar el corte de electricidad a la vecina república, en «reciprocidad».

«Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética. La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad», indicó en X la ministra Manzano.

Tal como lo destacamos oportunamente aquí en la web de Radio Santa Fe el actual conflicto fue provocado por este pronunciamiento, también en X, del presidente Gustavo Petro:

Este es Jorge Glass, vicepresidente de la República del Ecuador, ciudadano colombiano; igual que exigí la libertad de los presos políticos en Venezuela y Nicaragua, pienso que Jorge Glass debe liberado Su propio estado físico demuestra que sufre de tortura sicológica pic.twitter.com/At8dPr4mp1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 20, 2026

Inmediatamente, el presidente Noboa de Ecuador reaccionó en la misma red social:

Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 21, 2026

Según el mandatario ecuatoriano, la tasa del 30% estará destinada a financiar tareas de seguridad ciudadana, incluyendo tecnología y control fronterizo, para enfrentar grupos criminales y actividades ilícitas que afectan a las provincias fronterizas. Noboa aseguró que la seguridad requiere recursos y que la medida responde a la falta de cooperación que, según él, persiste por parte de las autoridades colombianas.

La respuesta del mandatario colombiano no se hizo esperar:

Hemos incautado más de 20O toneladas de cocaína.en la frontera con Ecuador, hemos hecho centenares de combates, y recuperado centenares de fusiles en la frontera. Combatimos a fondo el tráfico de narcotráfico hacia el sur por mar, tierra y aire. Ya logramos varios centros de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 22, 2026

Y en seguinda, se oficializaron las respectivas medidas de reciprocidad. El Gobierno de Colombia anunció la aplicación de un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, con la posibilidad de extender la medida a un grupo más amplio.

El Gobierno de Colombia anunció la aplicación de un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, como respuesta proporcional, transitoria y revisable frente a la alteración de las condiciones del comercio bilateral. La ministra de Comercio,… pic.twitter.com/CA9qgPCrQW — MinComercio Colombia (@MincomercioCo) January 22, 2026

A su turno, el Ministerio colombiano de Minas y Energía anunció la expedición de una resolución mediante la cual se suspenden las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) entre Colombia y Ecuador, bajo un argumento que nada tiene que ver con el problema: «como una medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética del país, en un contexto marcado por la variabilidad climática y las alertas tempranas sobre una posible transición hacia un nuevo Fenómeno de El Niño».

Colombia toma medidas para salvaguardar su soberanía energética y frena transacciones eléctricas con Ecuador Ante las condiciones actuales del sistema eléctrico, el gobierno de @petrogustavo decidió suspender de manera temporal las transacciones de electricidad con Ecuador, una… pic.twitter.com/FXNESUgg2w — Minenergía (@MinEnergiaCo) January 22, 2026

Colombia prioriza su soberanía energética. Hemos expedido una resolución que suspende las transacciones internacionales de electricidad con Ecuador, como medida preventiva para garantizar el abastecimiento interno ante la variabilidad climática y la proyección de disminución de… — Minenergía (@MinEnergiaCo) January 22, 2026

La respuesta de Ecuador a esta última medida colombiana se produjo enseguida por parte de la ministra de Ambiente y Energía: