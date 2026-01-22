Trump presenta en Davos la Junta de Paz, posible rival de la ONU; aquí la lista completa de países firmantes

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este jueves en Davos (Suiza) su Junta de Paz. Según dijo el mandatario estadounidense, la Junta colaborará con Naciones Unidas. El nuevo organismo busca apuntalar su imagen de pacificador, un día después de retirar sus amenazas contra Groenlandia, un territorio autónomo danés que considera clave para la seguridad de Estados Unidos.

Aunque inicialmente el órgano se creó para supervisar la reconstrucción de Gaza tras la guerra entre Hamás e Israel, sus estatutos no limitan su función al territorio palestino y han generado preocupación de que Trump quiera que rivalice con la ONU.

En la ceremonia estuvo acompañado por una veintena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los de Argentina, Paraguay y Hungría.

«Hoy, el mundo es más rico, más seguro y mucho más pacífico que hace solo un año», afirmó el presidente Trump durante su intervención.

«Una vez que el Consejo esté completamente formado, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos. Lo haremos en colaboración con la ONU», señaló el líder estadounidense.

"Hemos resuelto ocho guerras. Y creo que otras vendrán muy pronto" – Trump https://t.co/x0Fjinqsw3 pic.twitter.com/zeQOp44VSb — RT en Español (@ActualidadRT) January 22, 2026

Tras el discurso, Trump firmó la resolución inaugural, que establece el mandato del consejo sobre Gaza, de conformidad con la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

???? Trump firma la Carta del Consejo de Paz con miembros de de la organización https://t.co/EVU4PidTMR pic.twitter.com/q3KLO2vreA — RT en Español (@ActualidadRT) January 22, 2026

Anteriormente, se informó que se había invitado a unos 60 países a la organización. Según el enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, unos 25 países aceptaron la invitación.

Una serie de naciones, principalmente europeas, expresaron su escepticismo respecto a la propuesta del inquilino de la Casa Blanca. En concreto, se trata de Francia, Alemania, el Reino Unido y Noruega.

El presidente ruso, Vladímir Putin, agradeció a Trump la invitación este miércoles. «Se ha encomendado al Ministerio de Asuntos Exteriores que estudie los documentos recibidos, consulte con nuestros socios estratégicos y, posteriormente, proporcione una respuesta», señaló.

Asimismo, indicó que Rusia está dispuesta a donar al Consejo de Paz 1.000 millones de dólares de activos rusos congelados en EE.UU. por decisión de la anterior Administración.

Tras un discurso en el que pasó revista a la situación en Gaza, Irán, Ucrania y Venezuela, entre otras crisis, el presidente Donald Trump firmó el documento que crea este organismo.

Para acceder a un puesto permanente en la Junta de Paz, habrá que pagar en efectivo mil millones de dólares. Trump ha invitado a otros líderes, como el ruso Vladimir Putin, el ucraniano Volodimir Zelenski, el israelí Benjamin Netanyahu y el Papa León XIV.

Además del presidente estadounidense, el documento fue firmado por representantes de 18 países:

-Bahréin

-Marruecos

-Argentina

-Armenia

-Azerbaiyán

-Bulgaria

-Hungría

-Indonesia

-Jordania

-Kazajistán

-Kosovo

-Pakistán

-Paraguay

-Catar

-Arabia Saudita

-Turquía

-EAU

-Uzbekistán

-Mongolia

Algunos de los países estuvieron representados por sus líderes: Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Indonesia, Hungría, Pakistán, Paraguay, Kazajistán y Uzbekistán.

Los demás estuvieron representados a nivel ministerial. Trump llamó amigos a todos los líderes allí reunidos.

Reportes de prensa señalan que la idea de Trump podría competir con la ONU. Financial Times informa que el documento de creación de la junta subraya la necesidad de un «organismo internacional de construcción de paz más ágil y eficaz».

«El Consejo de Paz es una organización internacional que busca promover la estabilidad, restaurar una gobernanza fiable y conforme a la ley, y asegurar una paz duradera en zonas afectadas o amenazadas por conflictos», indica el estatuto citado por FT.

A su vez, un funcionario estadounidense declaró a Axios que el órgano no se concentrará únicamente en Gaza.(Información DW y RT).