Canciller Rosa Villavicencio habló con Marco Rubio sobre reunión Petro-Trump: «Las conversaciones marchan bien», precisa el mandatario colombiano

–(Composición RT). La cancillería colombiana reportó que este viernes en la mañana la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mappy, sostuvo una conversación telefónica «de trabajo cordial» con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en preparación para la reunión de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump que está programada para el próximo 3 de febrero de 2026.

En la llamada, se reafirmó el deseo de ambos presidentes de que la reunión en Washington sea exitosa. Para ello, se confirmó que al señor presidente Petro se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado, precisó en un comunicado.

Agregó que en la conversación se plantearon los temas a tratar en la reunión entre los mandatarios, valorando la larga e histórica trayectoria de cooperación y trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos.

Los temas a tratar incluyeron, entre otros, la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente en frontera, los asuntos de seguridad regional y las oportunidades conjuntas en materia económica, subrayó.

La llamada fue descrita por las partes como “muy positiva”, concluyó el comunicado.

Al respecto, el presidente Petro trinó:

Sobre el contacto telefónico, la embajada estadounidense en Bogotá emitió un comunicado con una declaración atribuida al viceportavoz principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en la cual indicó:

«El secretario de Estado Marco Rubio habló hoy con la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, para dialogar sobre prioridades comunes, entre ellas los lazos comerciales, la cooperación regional en materia de seguridad y los esfuerzos contra el narcotráfico.

Ambos funcionarios hablaron previo a la próxima reunión bilateral presidencial en febrero, en la que el presidente Trump y el presidente Petro continuarán avanzando en temas de importancia mutua entre Estados Unidos y Colombia». Fin del escrito.

De acuerdo con la Casa Blanca, el encuentro del presidente Trump con el mandatario colombiano se cumplirá el próximo 3 de febrero.

La reunión la definió el mandatario estadounidense tras la conversaciones telefónica que sostuvo con Petro el 7 de enero pasado

El presidente Trump consideró un “gran honor” esta conversación y a su turno, Petro la calificó de “histórica”.

«Fue un cambio importante del enfoque de los dos líderes, quienes, durante prácticamente el último año, han utilizado las redes sociales para atacar, a menudo con mensajes burlones y mordaces, la política y la personalidad del otro», aseguró, entonces, The Nueva York Times, en una nota que tituló «así se evitó una crisis», el cual, agregó:

«Ese cambio de tono inesperado —y una posible vuelta al diálogo entre dos países que por mucho tiempo han sido aliados incondicionales— tiene el potencial de alterar el curso de los acontecimientos en una región recientemente volátil después de que Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela».

Las precisiones las hizo el influyente diario noeyorkino tras entrevistar al mandatario colombiano, quien dijo que el diálogo duro 55 minutos y que Trump habló solo en los últimos 15 minutos.

Petro afirmó que no se le exigió nada ni se le hicieron propuestas concretas de colaboración; eso llegaría más tarde, quizá durante una próxima visita a la Casa Blanca que Trump anunció en un mensaje en las redes sociales tras la llamada.

El informativo estadounidense señaló que el intercambio planteó la posibilidad de que Petro, al igual que los líderes de izquierda de Brasil y México, pudiera evitar el castigo prometido por Washington, como una acción militar unilateral o aranceles adicionales, y ponerlos en una línea delgada entre cumplir las exigencias de Trump y mantenerse fiel a su ideología.

Agregó que aunque Petro describió la llamada como “amable”, también dejó claro que no ocultaría sus creencias para apaciguar a Trump y que trataría de exponer sus argumentos mediante el diálogo.

Cuando se le preguntó si le habían aconsejado moderar ese lenguaje antes de la visita a la Casa Blanca, rio y dijo: “Tengo que decir lo que yo pienso”.

El tema en el que los dos líderes parecieron estar de acuerdo fue la necesidad de abordar agresivamente la producción y el tráfico de drogas, dijo Petro. “Él no habló del venezolano, ni del tema global. Él quiere llevar un tema puntual que es el narcotráfico”, señaló Petro sobre Trump.

Petro también reiteró a Trump que las incautaciones de cocaína estaban en un nivel récord. El ritmo de crecimiento del cultivo de coca en Colombia se ha ido ralentizando, pero sigue estando en niveles históricos, al igual que la producción de cocaína.

Pocos días antes de su cordial llamada telefónica, Trump acusó a Petro de ser un “enfermo” que dirige “fábricas de cocaína” que envían droga a Estados Unidos y, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de una acción militar contra Colombia, respondió: “suena bien”.

Las amenazas de Trump fueron tomadas en serio por Petro, y también por su canciller, quien dijo que el ejército colombiano era poderoso y estaba preparado para responder, señaló The New York Times.