Estos son los puntos de vacunación en Bogotá contra poliomielitis, sarampión, difteria, tos ferina  y más hoy 23 de enero de 2026

Foto: Secretaría de Salud

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) invita a madres, padres y cuidadores a acudir con niñas, niños y adolescentes a la ‘Vacunatón Nocturna’ de este viernes 23 de enero y a la Primera Jornada Nacional de Vacunación que se realiza este sábado 24 de enero de 2026, con el fin de protegerlos antes del regreso al colegio en Bogotá. ¡Conoce detalles y accede a las vacunas de forma gratuita!

El programa de vacunación cuenta con 22 vacunas que protegen contra más de 27 enfermedades y estarán disponibles en los más de 200 puntos de vacunación que tiene la ciudad de manera gratis.

“Vacunarse es cuidar a los niños y niñas menores de 6 años, es proteger la primera infancia, es cuidar a las gestantes, es acompañar a las familias y también es pensar en quienes amamos: nuestros abuelos, nuestras madres, nuestros padres”, expresó Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud (SDS).

¿Cuáles son los puntos habilitados y horarios?

El viernes 23 de enero se habilitará un horario nocturno de 5:00 p. m. a 9:00 p. m. y el sábado 24 de enero, la jornada empezará desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., con el fin de crear horarios flexibles para las familias y ningún menor de edad se quede sin la oportunidad de ser vacunado.

Hay más de 200 puntos habilitados por localidades, para facilitar el acceso. Consulta haciendo clic aquí, los puntos habilitados para vacunación en Bogotá y sus ubicaciones.

Una de las metas de este año es lograr inmunizar a más de 96.000 niñas y niños de 9 años contra el cáncer causado por el Virus del Papiloma Humana (VPH). Para el año 2025, el Distrito vacunó 44.214 menores de 9 años, sin embargo, los esfuerzos deben ser mayores y lograr proteger a más niños, niñas y adolescentes.

“Sabemos que a partir de los 14 años empieza una etapa de mayor autonomía, de tomar decisiones, de influir en otros. En ese momento de la vida, su voz cuenta mucho. Ustedes, jóvenes, pueden ser quienes motiven a sus padres, quienes hablen con sus familias, quienes inviten a acceder a la vacunación. Porque el programa no tiene barreras de acceso y está pensado para ustedes”, refirió el subsecretario de Salud Pública.

Así mismo, ante el brote por tosferina que enfrenta el país y la ciudad, se invita a la ciudadanía a completar los esquemas de vacunación en menores de 1 año, iniciando a las 6 semanas de nacido; a llevar a niñas y niños de 18 meses y de 5 años a recibir los refuerzos correspondientes y a las mujeres gestantes a partir de la semana 20 de embarazo, a DE PRENSA No. 06 protegerse y proteger a su bebé contra esta enfermedad prevenible mediante la inmunización oportuna y la adopción de medidas de autocuidado.

Aunque estas jornadas están orientadas a promover la vacunación infantil con motivo del regreso a clases, la Secretaría Distrital de Salud seguirá impulsando la vacunación en toda la familia.

Recordemos que las gestantes de 28 a 36 semanas tienen hoy disponible la vacunación contra la bronquiolitis por virus sincitial respiratorio, biológico que protege desde el primer respiro del recién nacido, con esto se busca impactar de manera efectiva en el primer pico respiratorio del año 2026. A la fecha, se han aplicado más de 9.000 dosis, lo que refleja una respuesta positiva por parte de esta población. Para este año, se espera que todas las gestantes accedan a la vacunación de una manera oportuna.

Como Distrito reafirmamos un propósito común para MAS Bienestar: cuidarnos entre todos, trabajar juntos entre distintos sectores para proteger a la población infantil, a personas en riesgo y a gestantes contra enfermedades que pueden ser prevenibles con la vacunación.