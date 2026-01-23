Captura en Soacha a alias Carlitos, cabecilla de la banda criminal Tren de Aragua

–El general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, reportó este viernes que en el marco de la «Operación Bastión», fue capturado alias «Carlitos», cabecilla de la banda criminal de origen venezolano, con incidencia en Bogotá y Cundinamarca.

El sujeto, quien es señalado de articulador clave de la expansión criminal de la citada estructura, fue judicializo por los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir agravado.

Entre otras cosas, el capturado es responsable del secuestro y posterior tortura de José David Rocha Quintero, alcalde de Chimichagua, hechos ocurridos el 20 de noviembre de 2025.

«Este resultado refleja el trabajo articulado, la perseverancia investigativa y el compromiso institucional para enfrentar estructuras criminales que atentan contra la vida, la libertad y la democracia», precisó el general Rincón Zambrano.