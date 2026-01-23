Quién es Laura Dogu, la nueva ficha de Trump para asuntos de Venezuela

–El Gobierno de EE.UU. hizo público este jueves la designación de Laura Dogu, actual embajadora de Washington en Honduras, como encargada de negocios de la Oficina Externa del país norteamericano para Venezuela. Viene a reemplazar a John T. McNamara, quien ostentaba el mismo cargo desde principios de 2025 desde un despacho en Bogotá, a donde las autoridades estadounidenses han enviado a sus diplomáticos desde 2019.

Ese año –y tras casi dos décadas de tensiones– Caracas rompió definitivamente sus nexos bilaterales con la Casa Blanca, luego de que el Gobierno del presidente Donald Trump, que entonces ejercía su primer mandato, apoyara a un pretendido Gobierno interino encabezado por el exdiputado Juan Guaidó.

Empero, el pasado 9 de enero, apenas seis días después de que fuerzas estadounidenses bombardearan la Gran Caracas y secuestraran al presidente Nicolás Maduro, una delegación del Departamento de Estado visitó oficialmente la nación bolivariana. De acuerdo con un comunicado difundido por las autoridades venezolanas, Caracas decidió «iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de los EE.UU., orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países».

La designación de Laura Dogu representa el primer movimiento de la Casa Blanca en esa dirección.

La recién designada encargada de negocios de EE.UU. para Venezuela cuenta con una licenciatura en humanidades en la Universidad Metodista del Sur, una maestría en administración empresarial y otra más en el Colegio Industrial de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Asimismo, en contraste con lo que ha prevalecido en otros espacios de la actual Administración Trump, Dogu es funcionaria de larga data dentro del Servicio Exterior de su país. Ostenta el rango de ministra de carrera –un alto cargo solo superado por el título de embajador de carrera–, lo que ha combinado con labores como asesora de política exterior del jefe de Estado Mayor del Ejército de EE.UU., Dan Caine, según consta en el sitio oficial de la Embajada estadounidense en Venezuela.

Caine ejerció como director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) entre 2021 y 2024 y, bajo el segundo mandato de Trump, lideró las operaciones ‘Martillo de Medianoche’ y ‘Resolución Absoluta’. En la primera, EE.UU. bombardeó instalaciones del programa nuclear iraní y, en la segunda, atacó militarmente la Gran Caracas con el objetivo de capturar ilegalmente a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, a los que Washington sindica –sin pruebas– de participar en actividades relacionadas con el tráfico de cocaína.

Dogu sirvió en el Buró Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI) como directora adjunta de la Célula de Fusión para la Recuperación de Rehenes. Según se explica en su perfil oficial, es «un grupo interinstitucional de fuerzas de aplicación de la ley, diplomáticos, militares y expertos de inteligencia responsables para la recuperación de estadounidenses retenidos como rehenes en el extranjero», lo que aparentemente le abona experiencia en el manejo de escenarios complejos.

En cuanto a sus cargos diplomáticos, se precisa que fue embajadora en Nicaragua (2015-2018) y en Honduras (2022-2025). Previamente fue ministra consejera en la Embajada de EE.UU. en la Ciudad de México, «donde manejó las diferentes facetas de la compleja relación entre EE.UU. y México, que involucra a casi todas las agencias del gobierno de EE.UU.».

Sus misiones en el exterior incluyen además su paso por el Consulado General de EE.UU. en Ciudad Juárez (México) y designaciones en las legaciones diplomáticas estadounidenses en El Salvador, Egipto y Turquía. Dentro del Departamento de Estado ha fungido como directora ejecutiva adjunta de la Oficina de Asuntos Consulares y oficial de vigilancia del Centro de Operaciones. Habla español, árabe y turco.

Nicaragua

El paso por Dogu por la Embajada estadounidense en Managua es presentado como un punto más en su trayectoria profesional en la hoja de vida difundida tras su designación en la Oficina Externa para Venezuela.

Tras su paso por Nicaragua, Dogu fue destinada a Honduras en 2022. Las rispideces con el Gobierno progresista de Xiomara Castro, no se hicieron esperar. En septiembre de ese año, la diplomática se reunió con Salvador Nasralla, que para la época ejercía como designado de la Presidencia, para conversar sobre el estado de los nexos bilaterales y acerca del «compromiso compartido con las normas democráticas, la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción». En ese marco, se refirió a él como «vicepresidente», un cargo que el político conservador no ostentaba.

«Embajadora, en nombre del pueblo hondureño le exijo que rectifique posiciones, ya que la recibimos con especial respeto, pero cada día su pública intención de injerir en temas de política interna y decisiones soberanas, compromete nuestras relaciones bilaterales», reclamó el entonces canciller, Enrique Reina, en un mensaje de X dirigido directamente a la representante de Washington en Tegucigalpa.

Posteriormente, Dogu se disculpó en un posteo desde su cuenta oficial y achacó su comportamiento a un manejo no del todo solvente del español. «Mis disculpas por el error. En retrospectiva, reconozco que utilicé la traducción incorrecta», escribió.

Posteriormente, fue citada por Reina para recibir una queja formal del Gobierno, tras afirmar en una reunión con empresarios que en su país estaban «preocupados por los informes de empresas, tanto estadounidenses como hondureñas, sobre el aumento de las invasiones de tierras y la piratería digital».

Dogu no escarmentó. Unos días más tarde, ofreció comentarios sobre la elección del fiscal general, que fueron tachados de «injerencistas» por las autoridades hondureñas. También aseguró en sus redes sociales que esa nación estaba atravesada por «la división política» y, en ese orden, instó «a todos los partidos políticos a regresar a los procesos regulares y a evitar la violencia».

No obstante, el ‘impasse’ más fuerte se produjo en agosto de 2024, cuando la representante de Washington se arrogó el derecho de opinar sobre una reunión que sostuvieron altos cargos militares de Honduras con sus pares venezolanos, como parte de los acuerdos de cooperación entre los dos países.

«Estamos muy preocupados por lo que ha ocurrido en Venezuela. Fue bastante sorprendente para mí ver al ministro de Defensa [Manuel Zelaya Rosales], y el jefe del Estado Mayor Conjunto [de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández], sentados al lado de un narcotraficante», declaró a medios locales. Su señalamiento iba dirigido al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

Fue la gota que colmó el vaso. Castro respondió con dureza y ordenó denunciar el tratado de extradición vigente con EE.UU. «La injerencia y el intervencionismo de EE.UU., así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes, es intolerable. Agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional, que promueven el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal. Basta», fustigó en su perfil de X.

La reapertura de consulados y embajadas mutuas en Venezuela y en EE.UU. aún no tiene fecha en el horizonte. (Información RT).