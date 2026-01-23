    • Nacional

    Sismo de magnitud 5.2 se registró esta madrugada en el Pacífico colombiano

    –Un sismo de magnitud 5.2 se produjo en la madrugada de este viernes en el Océano Pacífico, frente al territorio colombiano, sin que se emitiera alerta sobre tsunami, pese a la violencia del movimiento, que se originó a una profundidad inferior a 30 kilómetros, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano.

    En o cerca de Océano Pacífico Sur se han producido varios sismos en las últimas 24 horas, de acuerdo con los reportes de las estaciones sismológicas de los países afectados.

    El más fuerte, fue de magnitud 4.4 con epicentro en el departamento de Lavalle, en Mendoza, Argentina. Dos sismos posteriores fueron de magnitud 3.0, a 105 kilómetros de Antofagasta, Chile y a 55 kilómetros al norte de Blenheim, Marlborough, Nueva Zelanda.

    La víspera en territorio colombiano se registró un sismo de magnitud 3.3, con epicentro en el municipio de Los Santos, a 30 kilómetros de Bucaramanga, departamento de Santander.

    Previamente, se produjo un temblor de magnitud 2.6 en el municipio de Neira, en el departamento de Caldas.

