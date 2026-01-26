Bogotá entregó becas a los seis ganadores de ‘Sueños de Cancha’

Foto: IDRD.

¡En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa impulsamos el deporte y apoyamos a los nuevos talentos! En una emotiva ceremonia, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la Liga de Fútbol de Bogotá entregaron formalmente las becas obtenidas por los seis niños y niñas finalistas del reality ‘Sueños de Cancha’, proyecto que revolucionó la detección de talento futbolístico en instituciones educativas públicas de la ciudad.

‘Sueños de Cancha se consolidó’ como el proceso de identificación y acompañamiento de jóvenes talentos más grande realizado en Bogotá, al reunir a más de 1.000 participantes de los semilleros de la Jornada Escolar Complementaria (JEC) y recibir reconocmiento por su formato cercano, pedagógico y comunitario.

Los ganadores, quienes recibieron becas completas para vincularse a procesos deportivos en clubes avalados por la Liga de Fútbol de Bogotá, son:

Alice Grisales – Futsal femenino.

Keiden Guzmán – Futsal masculino.

Nahomi Flórez – Fútbol 11 femenino.

Neymar Arenas – Fútbol 11 masculino.

Los ganadores de futsal y fútbol 11 iniciarán sus procesos formativos en clubes como Iguarán Fútbol Club, Club Deportivo BSA, Hunters Sport y Club Atlas, consolidando una ruta que conecta el talento escolar con oportunidades reales de desarrollo deportivo profesional. Mientras que los ganadores de fútbol playa, Karen Alarcón (categoría femenina) y Dyomar Pérez (categoría masculina) tendrán su beca en el primer semillero del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la Jornada Escolar Complementaria (JEC) de esta disciplina.

“Sueños de Cancha nos recordó que el talento nace en cualquier rincón de la ciudad y que nuestro deber como institución es abrirle camino. Estas seis estrellas representan no solo el esfuerzo de cada niño y niña, sino también el compromiso de una Bogotá que cree en su juventud y en el poder transformador del deporte”, afirmó Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

La Liga de Fútbol de Bogotá ha sido un aliado estratégico en este proceso, al permitir que los ganadores accedan a estructuras y procesos formativos que potencien sus habilidades técnicas y su proyección deportiva.

“Este día es un hito para nuestro fútbol formativo. Entregar estas becas simboliza la materialización de un sueño, y como Liga estamos orgullosos de acompañar a estos jóvenes en su camino hacia un futuro deportivo prometedor”, aseguró Jorge Chaparro, presidente de la Liga de Fútbol de Bogotá.

Durante la actividad también estuvieron presentes familiares, entrenadores, formadores de los semilleros JEC y representantes de los clubes profesionales que acogerán a los ganadores. La jornada fue un espacio de celebración y reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y la pasión por el fútbol de las nuevas generaciones.