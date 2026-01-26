24 celulares fueron incautados en operativo en el centro de Bogotá, con reportes de hurto y adulteración de sistemas

Foto: Policía de Bogotá.

En un operativo de inspección, la Policía de Bogotá, bajo el liderazgo de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y en articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), lograron incautar más de 24 celulares que tenían reportes de hurtos o tuvieron alteraciones en sus sistemas informáticos, en dos centros comerciales y en puestos de ventas informales en la calle 13 entre carreras 14 y 17, en el centro de Bogotá.

Se realizó un operativo intervención a aquellos establecimientos y puntos dedicados a la comercialización y venta de equipos móviles o celulares, dejando como resultado la incautación de 24 dispositivos que presentaban manipulación en sus terminales y reportes de hurto.

Los estaban ocultos por parte vendedores informales, dedicados a la venta de accesorios y equipos móviles usados en la calle13 con carrera 15.

«Estos celulares estaban ocultos en carretillas de vendedores informales, dedicados a la venta de accesorios y equipos móviles usados. Durante estos operativos se revisaron más de 70 celulares y varios equipos hurtados contaban con denuncia», explicó la teniente coronel Eliana Hernández, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá.

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer la procedencia de estos teléfonos celulares, así como la responsabilidad judicial de las personas a las que les fueron hallados estos dispositivos.

Durante este 2026 la Policía de Bogotá logrado una reducción del 20% en el delito de hurto a celulares y recuperado 122 dispositivos móviles. La invitación a la ciudadanía es a denunciar y a reportar el hurto de sus celulares para cerrarle el paso a las bandas dedicadas a este flagelo.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.