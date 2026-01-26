En operativo en Tunjuelito se recolectaron 150 llantas de las calles del barrio Venecia

Foto: Alcaldía Local de Tunjuelito

Continúa la implementación de la estrategia ‘Por un 2026 más ordenado’, esta vez la Alcaldía Local de Tunjuelito finalizó de manera satisfactoria la jornada de Llantatón realizada en el barrio Venecia, logrando la recolección de 150 llantas usadas, que representaban un foco de contaminación ambiental y riesgo para la salud pública.

Esta actividad hace parte de las acciones de educación y cuidado ambiental que adelanta la administración local, con el objetivo de prevenir la proliferación de vectores, proteger el entorno y promover una adecuada disposición de residuos especiales en la localidad.

Las llantas recolectadas serán entregadas a gestores autorizados para su disposición final y aprovechamiento, evitando que continúen afectando el espacio público, las fuentes hídricas y la calidad de vida de la comunidad.

Durante la jornada, la participación activa de la ciudadanía fue clave para el éxito de la actividad, demostrando el compromiso de las y los habitantes de Venecia con el cuidado del territorio y el medio ambiente.

“Estas jornadas nos permiten reducir riesgos ambientales y de salud, pero sobre todo generar conciencia en la comunidad sobre la importancia de disponer adecuadamente los residuos. En Tunjuelito seguimos trabajando por una localidad más limpia, segura y sostenible”, afirmó Claudia Verónica Collante Dussán, alcaldesa Local de Tunjuelito.

La Alcaldía Local de Tunjuelito continuará desarrollando este tipo de iniciativas en distintos sectores de la localidad, invitando a la ciudadanía a sumarse a las acciones que contribuyen a la protección del ambiente y el bienestar colectivo.