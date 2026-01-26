Petro responsabiliza al magistrado Carlos Camargo de la crisis fiscal que provocará la Corte Constitucional si suspende provisionalmente la Emergencia Económica

–«El magistrado (Carlos) Camargo no cree, pero se va a hacer corresponsable de una crisis fiscal sin necesidad», precisó este lunes en su cuenta en X el presidente Gustavo, por haber radicado, junto con su colega de la Corte Constitucional, Juan Carlos Cortés, una solicitud de suspensión provisional de la Emergencia Económica.

El jefe del Estado afirma que «la opción más sana para Colombia es que los más ricos devuelvan parte de los subsidios entregados para calmar el déficit desatado por una pago a un subsidio a la gasolina innecesario y una insensata política de elevar la tasa de interés real interna para encarecer la deuda y subsidiar más a los más ricos, por eso aumentan sus utilidades en desprecio de la economía del estado y de la sociedad, y el mecanismo es solo especulativo, y el instrumento es, el Banco de la República».

Según el primer mandatario, siguiendo simplemente la política económica keynesiana, que pretende la búsqueda del desarrollo del capitalismo, el gobierno ha estimulado el crecimiento económico a partir del aumento de la demanda interna, con el salario vital, que es una orden constitucional, he privilegiado la demanda interna a partir del salario vital.

«Espero más oferta productiva, porque el país tiene mucha capacidad productiva con sus tierras fértiles subutilizadas, porque el enorme potencial de energías limpias de Colombia es enorme», añadió.

Igualmente indicó que más intereses encarecerán más la deuda a partir de la especulación, «cuando – asegura– he propuesto, lo correcto, que se pague la deuda a través de más producción y más trabajo».

Subraya que el gobierno maneja la tesis de priorizar el trabajo y la demanda interna, alza los aranceles a las importaciones de Colombia que son dañinas económicamaente y son contrarias a las vida, para que empiecen producciones industriales internas en la nueva economía descarbonizada.

Señala a renglón seguido que «lo fosilidad económica, social, política y espiritual reaccionan en contra, porque están ligadas al pasado atrasado, y el futuro es de una economía para la vida» y puntualiza que «no es utopía lo que propongo, sino simplemente volver a guiarnos por la ciencia, incluída la económica».

Subraya el jefe del Estado que no propuso en su programa «cambiar las relaciones de producción capitalistas, sino desarrollarlas por su potencial productivo y regularlas en sus aspectos de sobrexplotación y depredación de la vida».

«Pero entonces -prosigue- el desarrollo del capitalismo debe seguir sus leyes científicas. Hay que estimular la inversión y en las formas empresariales que más generan trabajo, la banca privada traicionó el acuerdo con el gobierno de llevar más crédito a la producción».

Afirma que quienes generan trabajo en Colombia, son la pequeña y mediana industria y agricultura y hacia ella debe ir una tasa de interés sin especulación y en términos reales debería ser cero.

Advierte que «el Banco de la República, manejado por una teoría económica no científica sino ideológica, simplemente neoliberal y monetarista, se pierde en el fetiche del dinero, cuando la fuente del valor es el trabajo y la naturaleza, probado científicamente por el COVID en 2020, con un millón de gente muerta y la parálisis del capital que se quedó sin el trabajo vivo fuente de la ganancia».

Agrega que «el Banco de la República no obedece la orden constitucional de contemplar el trabajo y la producción, esa orden implica volver a la ciencia económica y dejar la ideología, asumir la realidad y no perderse en la fantasmagoría del dinero».

Subraya que «si hay más trabajo, hay más riqueza, que si hay más vida, hay más riqueza».

Adicionamente indica: «El gobierno a lo correcto. La constitución ordena que el sistema tributario sea progresivo, es decir que los más ricos paguen más impuestos, proporcionalmente a sus ingresos que los pobres. El magistrado Camargo desobedece esa orden».

Recuerda que «a los megarricos los reuní en la casa presidencial en Cartagena y les propuse un Pacto Social para hacer una economía real productiva y justa», pero puntualiza: «Creo que fueron por su traguitos, pero se apartaron del Pacto, desastre histórico antimoderno y egoísta».

Lo expresaron bien a través de la Andi, cero reformas. Si el pueblo votó y mandó las reformas porque se oponen? No son demócratas, no son patriotas, son egoístas y codiciosos

Y concluye: «Claro que si aprueban la ponencia de Camargo viene un encarecimiento de la deuda puramente especulativo y en beneficio de parásitos. Nosotros vamos con el trabajo y la Vida».