Portugal intercepta semisumergible con cargamento récord de 9 toneladas de cocaína; iba tripulado por tres colombianos y un venezolano

–Tras una cinematográfica persecución que se prolongó por 86 horas, en mar abierto, la Policía Judicial de Portugal, interceptó un semisumergible proveniente al parecer de Colombia que transportaba en 300 fardos nueve toneladas de cocaína, el mayor cargamento hasta ahora incautado por las autoridades portuguesas.

Se deduce que provenía de territorio colombiano porque el semisumergible era operado por dos sujetos de nacionalidad colombiana. Un tercero resultó ser venezolano.

La embarcación fue ubicada a 230 millas náuticas del archipiélago de Azores y detenida en desarrollo de la «Operación Adamastor», en una acción conjunta con la Marina y la Fuerza Aérea lusas y la colaboración de la PJ con la británica la National Crime Agency (NCA) y, por parte de Estados Unidos, con la agencia antidroga DEA y la Joint Interagency Task Force South (JIATF South).

Según el reporte del cuerpo policial, la interceptación del semisumergible, que tenía como destino varios países europeos y era casi indetectable a simple vista, se realizó en condiciones de extrema dificultad y peligrosidad, derivadas de la actual adversidad de las condiciones meteorológicas.

Maior apreensão de sempre de cocaína em Portugal A @PJudiciaria realizou com a @MarinhaPT e a @fap_pt uma operação de combate ao tráfico de droga por via marítima, no decurso da qual foi possível intercetar, em alto mar, um semi-submersível com cerca de 9 ton. de cocaína.

Las diligencias se desarrollaron en el marco de los trabajados del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N), con sede en Lisboa y que está integrado por Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, España, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, para cooperar en la lucha antidroga por mar y aire.

La PJ precisó que prosigue la investigación en Portugal en articulación con las autoridades socias de otros países.