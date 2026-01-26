Procuraduría recuerda restricciones en empleo público durante periodo de Ley de Garantías

–La Procuraduría General de la Nación reiteró a los nominadores, jefes de personal y jefes de control interno de las entidades del Estado las restricciones en materia de empleo público previstas en la Ley 996 de 2005, con ocasión de los procesos electorales de Congreso de la República y de Presidente y Vicepresidente para el periodo constitucional 2026 – 2030.

La entidad recordó que, durante los cuatro meses previos a las elecciones legislativas y presidenciales, está prohibida la modificación o afectación de la nómina estatal y la vinculación de personal, salvo las excepciones expresamente previstas en la ley.

Estas restricciones operan, de acuerdo con el calendario electoral, desde el 8 de noviembre de 2025 para las elecciones de Congreso y desde el 31 de enero de 2026 para las presidenciales, hasta la fecha de la elección o, de presentarse segunda vuelta, hasta junio de 2026.

La Procuraduría precisó que estas medidas no implican la creación de nuevos requisitos, autorizaciones previas ni ampliaciones del periodo de aplicación de la Ley de Garantías, y reiteró que la autonomía y discrecionalidad de los nominadores deben ejercerse conforme a la Constitución y la ley, sin afectar indebidamente la gestión del talento humano.

Finalmente, el Ministerio Público instó a los jefes de control interno a fortalecer las acciones de verificación y acompañamiento institucional, recordando que el incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la Ley 996 de 2005 puede dar lugar a responsabilidades disciplinarias, en el marco de la función preventiva que ejerce la Procuraduría General de la Nación.