Ejército frena explotaciones de minería ilegal en Tolima y Antioquia

–En una operación conjunta de la Policía y las Fuerzas Militares fueron intervenidas ocho unidades de producción minera a cielo abierto en zona rural de Chaparral, en el Tolima y otras seis en el departamento de Antioquia, frenando la explotación ilícita de nuestros recursos naturales.

Durante el operativo, se inutilizaron siete excavadoras, motores industriales y dragas, propinando un golpe financiero de más de 9.700 millones de pesos al llamado estado mayor central de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.

«Con esta acción, asfixiamos las economías criminales que se financian mediante la destrucción del ecosistema», destacó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo sánchez.

Golpe a la minería ilegal en el Tolima, en una operación coordinada entre la @PoliciaColombia y la @FuerzaAereaCol, intervenimos ocho unidades de producción minera a cielo abierto en zona rural de Chaparral, frenando la explotación ilícita de nuestros recursos naturales.… pic.twitter.com/Qvoxkahu4G — Mindefensa (@mindefensa) January 25, 2026

Por otro lado, en desarrollo de una operación militar en el sector Aguacate, municipio de El Bagre, Antioquia, el Ejército logró la ubicación y destrucción de seis unidades de minería ilegal del clan del golfo, «debilitando una de sus principales fuentes de financiación criminal».

La destrucción de maquinaria e insumos clave, 1 excavadora, 5 dragas tipo buzo, motores, motobombas, clasificadoras y 400 galones de insumos líquidos, golpea directamente las finanzas ilegales, «reduce su capacidad de expansión, limita el pago a redes criminales y frena el daño ambiental que sostiene la violencia en los territorios», destacó el comando del Ejército.

«Este resultado protege a las comunidades del Bajo Cauca, afecta la capacidad operativa de estas estructuras. Seguimos firmes, con honor y lealtad, protegiendo el territorio, el medio ambiente y la vida», añadió.