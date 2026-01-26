Restos óseos hallados en calle Sexta con avenida NQS en Bogotá corresponderían a huesos de especie porcina

Foto: IDYPBA.

Un grupo técnico especializado del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), apoyado por unidades de la Policía de Bogotá, realizó un detallado y exhaustivo recorrido en el sector de Puente Aranda en la carrera 30 o avenida NQS con calle Sexta, lugar en el cual se denunció la presencia de restos óseos de animales.

En el recorrido se encontraron siete cráneos, al parecer de especie porcina. La denuncia señalaba la presencia de una supuesta fosa común de perros que era alimento de habitantes de calle, hecho que es absolutamente falso según lo comunicado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

Dicho material fue recolectado y trasladado a la Unidad de Cuidado Animal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), con el objetivo de efectuar evaluaciones complementarias en el área de patología veterinaria, orientadas a reconfirmar especie y establecer estado sanitario y posible relevancia forense.

Adicionalmente el caso será remitido a la Secretaría Distrital de Salud (SDS) con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente respecto a la disposición final de residuos y desechos biológicos generados por un establecimiento comercial, presuntamente involucrado en el manejo de estos huesos, descartados de su actividad de producción de alimentos.

Detalles del recorrido en Puente Aranda

Durante el recorrido técnico por todas las secciones del área en mención bajo el puente vehicular, se observó la presencia de cráneos, los cuales presentaban características compatibles con exposición ambiental prolongada, evidenciada por la acumulación de material terroso, ausencia de tejidos blandos y fracturas parciales, algunas localizadas a nivel de la articulación temporomandibular. Dichas condiciones sugieren un tiempo indeterminado de permanencia en el sitio.

Varios locales comerciales cercanos confirmaron que observaban los cráneos desde hace dos meses aproximadamente.

En entrevistas a vecinos de la zona y habitantes de calle que frecuentan el sector, manifiestan que los cráneos corresponderían a animales de la especie porcina, refiriendo que los mismos provendrían de un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos cárnicos.

Posteriormente se realizó visita al establecimiento comercial señalado, en la cual se entrevistó a una ciudadana, quien se identificó como administradora del lugar, quien confirmó que dentro de su actividad se generan residuos y desechos óseos, incluidos cráneos de origen porcino.

La empresa manifestó además que dichos residuos no son entregados voluntariamente a terceros, sino que presuntamente son retirados por personas externas de los contenedores donde son depositados para su disposición final.

Al lugar fueron desplazados equipos de Brigadas Médicas Veterinarias del programa Huellitas de la Calle del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), el cual tiene como objeto la atención permanente de los animales (especialmente perros y gatos) que conforman familias interespecie con habitantes de la calle y recicladores de la ciudad.