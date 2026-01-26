La obra ‘Electra’ vuelve a escena en Ditirambo Teatro en Bogotá hasta el 7 de febrero

Foto: Ditirambo Teatro

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) te presenta la obra de teatro ‘Electra’, una versión renovada de uno de los grandes clásicos de la tragedia griega, que se presenta del 23 de enero al 7 de febrero de 2026, a las 7:00 p. m., en Ditirambo Teatro de Bogotá, sede Galerías. ¡Entrada con boletería!

Electra, una obra de teatro intensa y conmovedora

‘Electra’ abre el 2026 reafirmando su fuerza escénica y su profundo vínculo con el público. Ditirambo Teatro presenta las primeras funciones del año de esta contundente producción teatral que, tras un largo recorrido, se aproxima a un hito fundamental: su función número 100.

Estas son las fechas, hora lugar de esta nueva temporada que llega cargada de memoria, intensidad y celebración escénica:

Fechas: 23, 24, 29, 30 y 31 de enero, y 5, 6 y 7 de febrero de 2026.

Hora: 7:00 p. m.

Lugar: Ditirambo Teatro, sede Galerías, ubicado en la carrera 23 #50-66.

Una puesta en escena de gran carga emocional

Esta versión de ´Electra´ propone un encuentro directo con una tragedia que sigue interpelando nuestro presente. La obra nos sumerge en el universo de una mujer atravesada por la traición, el duelo y la sed de justicia, obligada a convivir con el crimen que marcó su destino.

A través de una puesta en escena potente, actuaciones de gran carga emocional y un lenguaje escénico que dialoga con lo contemporáneo, la obra revela la vigencia de los conflictos humanos: la violencia dentro de la familia, la lucha por la verdad, la memoria como resistencia y la justicia como pregunta abierta. Cada función es una experiencia intensa que convoca al espectador a un ejercicio de catarsis colectiva y reflexión profunda.

Camino a la función número 100

Estas funciones de enero y febrero no solo inauguran el año teatral de Ditirambo, sino que representan un momento clave en el camino hacia la centésima función de Electra, consolidando a la obra como un referente del teatro independiente y como un testimonio de permanencia, rigor artístico y conexión con la audiencia.