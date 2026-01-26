Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 26 de enero de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 26 de enero de 2026 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 4228 – La 5ta 4 – Tarde 2832 – La 5ta 5

Culona

Día 6294 – Noche

Astro Sol

5625 – Signo Escorpión

Pijao de Oro

1453 – La 5ta 5

Paisita

Día 6470 – La 5ta 6 – Noche 9583

Chontico

Día 2549 – La 5ta 8 – Noche

Cafeterito

Tarde 6384 -La 5ta 2 – Noche

Sinuano

Día 0985 – La 5ta 4 – Noche

Cash Three

Día 460 – Noche

Play Four

Día 1283 – Noche

Samán

Día 3967

Caribeña

Día 9356 – La 5ta 4 – Noche

Motilón

Tarde 9269 – La 5ta 3 – Noche

Fantástica

Día 2408 – La 5ta 2 – Noche

Antioqueñita

Día 3472 – La 5ta 0 – Tarde 6265 – La 5ta 7