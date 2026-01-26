    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 26 de enero de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 26 de enero de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 4228 – La 5ta 4 – Tarde 2832 – La 5ta 5

    Culona
    Día 6294 – Noche

    Astro Sol
    5625 – Signo Escorpión

    Pijao de Oro
    1453 – La 5ta 5

    Paisita
    Día 6470 – La 5ta 6 – Noche 9583

    Chontico
    Día 2549 – La 5ta 8 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 6384 -La 5ta 2 – Noche

    Sinuano
    Día 0985 – La 5ta 4 – Noche

    Cash Three
    Día 460 – Noche

    Play Four
    Día 1283 – Noche

    Samán
    Día 3967

    Caribeña
    Día 9356 – La 5ta 4 – Noche

    Motilón
    Tarde 9269 – La 5ta 3 – Noche

    Fantástica
    Día 2408 – La 5ta 2 – Noche

    Antioqueñita
    Día 3472 – La 5ta 0 – Tarde 6265 – La 5ta 7

    Ariel Cabrera
