Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 26 de enero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 26 de enero de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 4228 – La 5ta 4 – Tarde 2832 – La 5ta 5
Culona
Día 6294 – Noche
Astro Sol
5625 – Signo Escorpión
Pijao de Oro
1453 – La 5ta 5
Paisita
Día 6470 – La 5ta 6 – Noche 9583
Chontico
Día 2549 – La 5ta 8 – Noche
Cafeterito
Tarde 6384 -La 5ta 2 – Noche
Sinuano
Día 0985 – La 5ta 4 – Noche
Cash Three
Día 460 – Noche
Play Four
Día 1283 – Noche
Samán
Día 3967
Caribeña
Día 9356 – La 5ta 4 – Noche
Motilón
Tarde 9269 – La 5ta 3 – Noche
Fantástica
Día 2408 – La 5ta 2 – Noche
Antioqueñita
Día 3472 – La 5ta 0 – Tarde 6265 – La 5ta 7