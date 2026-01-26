Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este martes 27 y miércoles 28 de enero de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). Este martes 27 y miércoles 28 de enero de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

—

Martes 27 de enero de 2026

—

Teusaquillo

Acevedo tejada

De la Calle 26 a la Calle 30, entre la Carrera 30 a la Carrera 33

9:00 a.m.

24 horas

Instalación Totalizador

Ciudad Bolivar

Rafael Escamilla

De la Avenida Calle 57R Sur a la Calle 58 Sur, entre la Carrera 66A a la Carrera 70C

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Zona Industrial, Salazar Gómez

De la Avenida Américas a la Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G

8:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Chapinero y Usaquén

Chicó Norte III Sector, Santa Bibiana, Rincón del Chicó, San Patricio y Molinos Norte

De la Avenida Carrera 9 a la Carrera 45, entre la Calle 93 a la Calle 116

10:00 a.m.

24 horas

Instalación válvula

Soacha

Maiporé

De la Calle 3 a la Calle 34 Sur, entre la Carrera 1 a la Carrera 4

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Soacha

Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada

Antigua: De la Carrera 4 (Autopista Sur) a la Transversal 19, entre la Calle 21 a la Calle 33A

Nueva: De la Carrera 4 (Autopista Sur) a la Transversal 19A, entre la Calle 21 a la Diagonal 33

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

—

Miércoles 28 de enero de 2026

—

Bosa

Chicó Sur, Bosanova – El Porvenir, San Pedro, La Independencia (Parcial), Bosanova, Los Sauces, Escocia, La Paz

De la Calle 55 Sur a la Calle 88A Sur, entre la Carrera 82 a la Avenida Carrera 89B (Avenida Guayacanes)

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Suba

Prado Veraniego Norte

De la Carrera 54 a la Carrera 58, entre la Calle 129 a la Calle 134

8:00 a.m.

24 horas

Instalación válvula

Suba

Canódromo, Prado Veraniego Sur

De la Carrera 45 a la Carrera 55, entre la Calle 127 a la Calle 129

8:00 a.m.

24 horas

Instalación válvula

Suba

Niza Norte, Niza Sur, Potosí, Lago Club Choquenzá

De la Calle 116 a la Calle 128B, entre la Avenida Suba a la Avenida Boyacá

10:00 a.m.

24 horas

Instalación Purga

Usaquén

La Carolina Country Sur

De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 127 a la Calle 134

8:00 a.m.

24 horas

Instalación válvula

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.