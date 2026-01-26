Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este martes 27 y miércoles 28 de enero de 2026 en Bogotá
–(Foto EAAB). Este martes 27 y miércoles 28 de enero de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Martes 27 de enero de 2026
Teusaquillo
Acevedo tejada
De la Calle 26 a la Calle 30, entre la Carrera 30 a la Carrera 33
9:00 a.m.
24 horas
Instalación Totalizador
Ciudad Bolivar
Rafael Escamilla
De la Avenida Calle 57R Sur a la Calle 58 Sur, entre la Carrera 66A a la Carrera 70C
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Kennedy
Zona Industrial, Salazar Gómez
De la Avenida Américas a la Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G
8:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Chapinero y Usaquén
Chicó Norte III Sector, Santa Bibiana, Rincón del Chicó, San Patricio y Molinos Norte
De la Avenida Carrera 9 a la Carrera 45, entre la Calle 93 a la Calle 116
10:00 a.m.
24 horas
Instalación válvula
Soacha
Maiporé
De la Calle 3 a la Calle 34 Sur, entre la Carrera 1 a la Carrera 4
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Soacha
Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada
Antigua: De la Carrera 4 (Autopista Sur) a la Transversal 19, entre la Calle 21 a la Calle 33A
Nueva: De la Carrera 4 (Autopista Sur) a la Transversal 19A, entre la Calle 21 a la Diagonal 33
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Miércoles 28 de enero de 2026
Bosa
Chicó Sur, Bosanova – El Porvenir, San Pedro, La Independencia (Parcial), Bosanova, Los Sauces, Escocia, La Paz
De la Calle 55 Sur a la Calle 88A Sur, entre la Carrera 82 a la Avenida Carrera 89B (Avenida Guayacanes)
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Suba
Prado Veraniego Norte
De la Carrera 54 a la Carrera 58, entre la Calle 129 a la Calle 134
8:00 a.m.
24 horas
Instalación válvula
Suba
Canódromo, Prado Veraniego Sur
De la Carrera 45 a la Carrera 55, entre la Calle 127 a la Calle 129
8:00 a.m.
24 horas
Instalación válvula
Suba
Niza Norte, Niza Sur, Potosí, Lago Club Choquenzá
De la Calle 116 a la Calle 128B, entre la Avenida Suba a la Avenida Boyacá
10:00 a.m.
24 horas
Instalación Purga
Usaquén
La Carolina Country Sur
De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 127 a la Calle 134
8:00 a.m.
24 horas
Instalación válvula
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.