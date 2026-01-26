    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este martes 27 y miércoles 28 de enero de 2026 en Bogotá

    –(Foto EAAB). Este martes 27 y miércoles 28 de enero de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.


    Martes 27 de enero de 2026

    Teusaquillo

    Acevedo tejada
    De la Calle 26 a la Calle 30, entre la Carrera 30 a la Carrera 33
    9:00 a.m.
    24 horas
    Instalación Totalizador

    Ciudad Bolivar

    Rafael Escamilla
    De la Avenida Calle 57R Sur a la Calle 58 Sur, entre la Carrera 66A a la Carrera 70C
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Kennedy

    Zona Industrial, Salazar Gómez
    De la Avenida Américas a la Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G
    8:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Chapinero y Usaquén

    Chicó Norte III Sector, Santa Bibiana, Rincón del Chicó, San Patricio y Molinos Norte
    De la Avenida Carrera 9 a la Carrera 45, entre la Calle 93 a la Calle 116
    10:00 a.m.
    24 horas
    Instalación válvula

    Soacha

    Maiporé
    De la Calle 3 a la Calle 34 Sur, entre la Carrera 1 a la Carrera 4
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Soacha

    Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada
    Antigua: De la Carrera 4 (Autopista Sur) a la Transversal 19, entre la Calle 21 a la Calle 33A
    Nueva: De la Carrera 4 (Autopista Sur) a la Transversal 19A, entre la Calle 21 a la Diagonal 33
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros


    Miércoles 28 de enero de 2026

    Bosa

    Chicó Sur, Bosanova – El Porvenir, San Pedro, La Independencia (Parcial), Bosanova, Los Sauces, Escocia, La Paz
    De la Calle 55 Sur a la Calle 88A Sur, entre la Carrera 82 a la Avenida Carrera 89B (Avenida Guayacanes)
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Suba

    Prado Veraniego Norte
    De la Carrera 54 a la Carrera 58, entre la Calle 129 a la Calle 134
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación válvula

    Suba

    Canódromo, Prado Veraniego Sur
    De la Carrera 45 a la Carrera 55, entre la Calle 127 a la Calle 129
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación válvula

    Suba

    Niza Norte, Niza Sur, Potosí, Lago Club Choquenzá
    De la Calle 116 a la Calle 128B, entre la Avenida Suba a la Avenida Boyacá
    10:00 a.m.
    24 horas
    Instalación Purga

    Usaquén

    La Carolina Country Sur
    De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 127 a la Calle 134
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación válvula

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

    Ariel Cabrera
