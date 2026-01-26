Revise la programación de cortes de agua en barrios de Bogotá y Soacha semana 26 al 29 de enero

Foto: Acueducto de Bogotá.

Conoce los cortes de agua en barrios de Bogotá y en el municipio de Soacha en Cundinamarca, programados durante la semana del 26 al 29 de enero de 2026, por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños. ¡Agéndate y prográmate!

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Barrios de Bogotá y del municipio Soacha con cortes de agua del 26 al 29 de enero de 2026

Lunes 26 de enero de 2026

Localidad de Puente Aranda

Gorgonzola, Industrial Centenario. De la avenida calle 6 a la calle 13, entre la carrera 42 a la carrera 50. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Martes 27 de enero de 2026

Localidad de Teusaquillo

Acevedo Tejada. De la calle 26 a la calle 30, entre la carrera 30 a la carrera 33. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de totalizador.

Localidad de Ciudad Bolívar

Rafael Escamilla. De la avenida calle 57R sur a la calle 58 sur, entre la carrera 66A a la carrera 70C. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Municipio de Soacha, Cundinamarca

Maiporé. De la calle 3 a la calle 34 sur, entre la carrera 1 a la carrera 4. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Municipio de Soacha, Cundinamarca

Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada.

Antigua: de la carrera 4 (Autopista Sur) a la transversal 19, entre la calle 21 a la calle 33A.

Nueva: de la carrera 4 (Autopista Sur) a la transversal 19A, entre la calle 21 a la diagonal 33.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Kennedy

Zona Industrial, Salazar Gómez. De la avenida Américas a la calle 13, entre la carrera 68 a la carrera 68G. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidades de Chapinero y Usaquén

Chicó Norte III Sector, Santa Bibiana, Rincón del Chicó, San Patricio y Molinos Norte. De la avenida carrera 9 a la carrera 45, entre la calle 93 a la calle 116. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Miércoles 28 de enero de 2026

Localidad de Bosa

Chicó Sur, Bosanova – El Porvenir, San Pedro, La Independencia (parcial), Bosanova, Los Sauces, Escocia y La Paz. De la calle 55 sur a la calle 88A sur, entre la carrera 82 a la avenida carrera 89B (avenida Guayacanes). Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Suba

Prado Veraniego Norte. De la carrera 54 a la carrera 58, entre la calle 129 a la calle 134. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Localidad de Suba

Canódromo, Prado Veraniego Sur. De la carrera 45 a la carrera 55, entre la calle 127 a la calle 129. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Localidad de Suba

Niza Norte, Niza Sur, Potosí, Lago Club Choquenzá. De la calle 116 a la calle 128B, entre la avenida Suba a la avenida Boyacá. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de purga.

Localidad de Usaquén

La Carolina, Country Sur. De la carrera 9 a la carrera 15, entre la calle 127 a la calle 134. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Jueves 29 de enero de 2026

Localidad de San Cristóbal

Altamira. De la calle 42A sur a la calle 44B sur, entre la carrera 12 este a la carrera 12B este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Bosa

El Jardín, La Esperanza y San Diego Bosa. De la diagonal 73G sur a la calle 94A sur, entre la carrera 77G a la carrera 87I. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Kennedy

Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur y La Igualdad. De la calle 3 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua: