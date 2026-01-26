Por obras del Metro de Bogotá hay cierre nocturno en la avenida Caracas con calle 64

Foto: Empresa Metro de Bogotá

Aquí sí pasa, avanzan las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Desde el lunes 26 de enero de 2025 se realizará el cierre nocturno de la intersección de la avenida Caracas con calle 64, entre las localidades de Barrios Unidos y de Chapinero, debido a las actividades de izaje de dovelas que permitirán avanzar en la construcción del viaducto.

¡Ten en cuenta!

Se realizará el cierre de la intersección, del separador central norte, calzadas occidental y oriental (BRT definitiva) y ciclorruta de la avenida Caracas con calle 64.

El cierre se realizará en horario nocturno, de 10:00 p. m. a 4:30 a. m.

Los transeúntes y biciusuarios podrán utilizar el paso peatonal más cercano a la intersección.

Los vehículos particulares deberán tomar el desvío señalizado.

El quinto tren de nuestro Metro ya está en Bogotá

Al orgullo que producen los avances del proyecto, que con corte al 31 de diciembre de 2025 registró un porcentaje del 70,72%, se suma la llegada a Bogotá del quinto tren del sistema, que partió el pasado 17 de diciembre de 2025 desde la ciudad de Quingdao, China, y llegó a Cartagena el 13 de enero de 2026.

Una vez los trenes ingresan al patio taller, un equipo de expertos del concesionario y de la interventoría realizan el alistamiento de los seis vagones. En este punto finalizan el enganche mecánico, el eléctrico, y el de los pasillos de inter circulación (lugares por donde circularán los usuarios entre un coche y otro). Adicionalmente, hacen una limpieza general del vehículo.

Posteriormente, inician las pruebas de rutina estáticas del tren donde se revisan todos los sistemas y subsistemas, tales como el sistema de frenos, el sistema de tracción, el sistema de mando y control, y los sistemas de información al pasajero. También en esta fase, se procede a energizar el tren y a inspeccionar los sistemas de iluminación y ventilación.