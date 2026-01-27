Condenan a exdirector del DAPRE Bernardo Moreno por seguimientos ilegales a exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia

–El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Bernardo Moreno, debe reintegrarle a la Nación los gastos en los que incurrió para reparar el daño antijurídico que sufrió el exmagistrado de la Corte Suprem a de Justicia Sigifredo Espinosa, tras los seguimientos ilegales que se adelantaron en su contra por parte del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Así lo determinó el Consejo de Estado, al conceder las pretensiones de un medio de control de repetición que interpuso el propio DAPRE, quien fue declarado extracontractual y patrimonialmente responsable junto con el DAS, por los seguimientos, interceptaciones, asedio y desprestigio del que fue objeto el exmagistrado.

La sala encontró demostrado el supuesto de hecho contemplado por la presunción prevista en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, por demostrarse que Moreno Villegas fue declarado penalmente responsable, a título de dolo, como autor de los delitos de concierto para delinquir simple, abuso de función pública y determinador del delito de violación ilícita de comunicaciones.

Esdos hechos se produjeron durante los años 2007 a 2008, pues mientras fungió como director del DAPRE, impartió instrucciones a la directora del DAS para adelantar labores de inteligencia con el propósito de desprestigiar a varios magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos al exmagistrado Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez, además la información obtenida a través de estas actividades se divulgó a los medios de comunicación a pesar de su carácter reservado.

Por su parte, la Sala evidenció que el DAPRE fue declarado extracontractualmente responsable por el mismo daño que originó la responsabilidad penal declarada en contra de Bernardo Moreno Villegas y a su vez que el demandado asumió un rol decisivo en el hecho dañoso que dio lugar a la declaración de responsabilidad en contra del Estado.

El Consejo de Estado afirma que como se probó la coincidencia fáctica entre la condena penal y el daño que originó la responsabilidad patrimonial atribuida al DAPRE, condenó a Bernardo Moreno al reembolso total del valor que asumió la Nación – DAPRE en el proceso de reparación directa.