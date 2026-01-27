Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural se llevará a cabo en Cartagena

–La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, en compañía de la Ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, sostuvieron un encuentro con el Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia para socializar los avances y alcances de la Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), que se llevará a cabo en Cartagena de Indias del 24 al 28 de febrero de 2026. El propósito central del encuentro fue promover la participación de los gobiernos e impulsar la adhesión a la Declaración Final de la conferencia.

La reunión también contó con la participación del representante de la FAO en Colombia, Agustín Zimmermann, quien resaltó la relevancia global del evento y su potencial para fortalecer las agendas de desarrollo sostenible y justicia social.

La ICARRD+20 es una iniciativa liderada por el Gobierno de Colombia y cuenta con el respaldo del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y el acompañamiento técnico de la FAO.

Durante su intervención, la canciller Villavicencio señaló la importancia estratégica del acceso a la tierra y del fortalecimiento de los territorios rurales: “La tierra, los territorios rurales y los sistemas agroalimentarios ocupan un lugar estratégico. No habrá seguridad alimentaria sin campesinas y campesinos con derechos. No habrá sostenibilidad ambiental sin territorios vivos. Y no habrá paz duradera sin justicia social en el campo. Estas convicciones no solo orientan nuestra política exterior; son también pilares de nuestro proyecto nacional”.

El Gobierno de Colombia destacó que esta conferencia es un paso fundamental en su apuesta por la paz total, la justicia social en el campo, la protección de la biodiversidad y la defensa de los derechos de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinos, mujeres rurales y juventudes. Asimismo, busca actualizar y revitalizar el debate global sobre el acceso equitativo a la tierra, la reforma agraria, la seguridad y soberanía alimentaria y el desarrollo rural sostenible.

La jefa de la diplomacia colombiana resaltó además que este espacio permitirá visibilizar los avances del país en reforma agraria y en la implementación de nuevas políticas de drogas: “Esta conferencia presenta una oportunidad para discutir de manera integral el profundo vínculo entre drogas, acceso a tierras, desarrollo rural, protección del medioambiente y derechos humanos. En nuestra experiencia, los asuntos relacionados con las drogas, en particular el cultivo de hoja de coca, no pueden entenderse sin considerar la exclusión histórica del campesinado y la ausencia de acceso efectivo a tierra, mercados y bienes y servicios públicos”.

El Gobierno de Colombia espera la participación de delegaciones de 100 países, de las cuales, de acuerdo con la Ministra de Agricultura, más de 60 ya han confirmado. De igual forma, Cartagena recibirá alrededor de 1.500 asistentes, incluidos gobiernos, organismos internacionales, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, organizaciones campesinas, mujeres rurales, jóvenes, academia y sector privado. El objetivo es impulsar un debate renovado sobre la tierra en un contexto marcado por desigualdades persistentes, crisis climática, degradación ambiental y presiones sobre la seguridad y la soberanía alimentaria.

Datos de contexto:

La Primera Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural realizada por la FAO en 2006 en Brasil marcó un punto de inflexión global al posicionar el acceso justo a la tierra como una condición esencial para combatir el hambre, reducir la pobreza rural y fortalecer la paz. Su Declaración Final impulsó compromisos internacionales que luego dieron origen a hitos clave, como la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, las Directrices Voluntarias sobre Gobernanza de la Tierra aprobadas en 2012 y el reconocimiento del acceso a la tierra en la Agenda 2030. También promovió mayor protección para campesinos, pueblos indígenas y mujeres rurales frente a la desigualdad y la exclusión histórica.

En octubre de 2024, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial acogió la propuesta de Colombia como sede de la Conferencia Internacional de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICARRD+20. Posteriormente, el Consejo de la FAO ratificó esta decisión en su 176ª sesión de diciembre de 2024, lo cual otorga plena legitimidad internacional a este proceso.

De esta manera, la ICARRD+20, veinte años después de la histórica Conferencia de Porto Alegre (2006), convoca a gobiernos, organismos internacionales, pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, mujeres rurales y jóvenes de más de 100 países. Esta conferencia relanza la agenda internacional sobre el acceso equitativo a la tierra, la reforma agraria y el desarrollo rural sostenible.